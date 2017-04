Mil despidos municipales, el gran quebradero de cabeza de Manuela Carmena

Durante las últimas semanas, raro es el día que se produce alguna protesta de un grupo de empleados municipales. En el horizonte de todas las reivindicaciones aparece la subrogación obligatoria, un quebradero de cabeza para Carmena, alcaldesa de Madrid, “que no quiere arreglar”, según lo afectados. A su llegada al poder, Ahora Madrid aseguró la continuidad de todos los trabajadores municipales en cuyos convenios no se contemplaba la subrogación obligatoria, pero la realidad es que tras dos años de mandato su situación no es no haya mejorado, sino que ha empeorado con respecto al anterior equipo de gobierno de Ana Botella. “Antes, en los pliegos de condiciones se obligaba a subrogarnos, aunque no lo pusiera en nuestro convenio”, afirma un empleado de Línea Madrid y agraviado por esta situación.

En enero de 2016, Ahora Madrid impuso unas cláusulas sociales donde se recogía la subrogación obligatoria para todos los contratistas del Ayuntamiento de Madrid, además de mejoras salariales y la imposibilidad de subcontratación. Pero estas cláusulas fueron impugnadas por el Gobierno Central ante el Tribunal Administrativo, que procedió a a su vez a la anulación de las mismas en mayo del pasado año. “Lo que falta es voluntad política”, afirman desde CC.OO

De todos modos, las cláusulas sociales no son el único problema que se han encontrado los trabajadores municipales sin la subrogación obligatoria contemplada en sus convenios. Estos empleados afectados no dudan en señalar a la figura de Carmen Román, actual gerente de la ciudad, ex directora general de la Función Pública durante el gobierno popular de José María Aznar y amiga íntima de Carmena. “Es ella quien hace y deshace a su antojo”, afirma uno de los afectados por esta situación.

Los colectivos perjudicados por la subrogación obligatoria son varios: las escuelas municipales de danza y música, los centros deportivos y culturales, los auxiliares informativos y los empleados de Línea Madrid. La situación de cada gremio tiene sus particularidades, pero a todos les une la ausencia de la subrogación obligatoria en sus convenios colectivos.

Auxiliares de información

Fueron los primeros que levantaron la voz contra la gestión de Ahora Madrid. Hace ya más de un mes que los auxiliares de información del distrito de Puente de Vallecas se personaron en un pleno municipal de la junta de distrito para denunciar su situación. Con pancartas y con arengas como, “lo llaman cambio y no lo es”, estos empleados protestaron a las puertas del edificio de la junta de distrito, hasta que Paco Pérez, concejal presidente, bajó de su despacho para explicarles la situación.

El problema no sólo afecta a los auxiliares de información de Vallecas, también a los del resto de distritos. De hecho, los de Centro ya han avisado que los próximos en sufrir un despido masivo serán ellos. Además, la situación de estos empleados se ha visto agravada por la intrusión en las licitaciones públicas de centros especiales, que han de tener por Ley un 70% de su plantilla con una discapacidad mínima del 33%. Esta condición limita aún más las posibilidades de ser contratados por la nueva empresa.

Línea Madrid

Hace algunas semanas, los empleados se reunieron con Pablo Soto, delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, para plantearle sus preocupaciones laborales. Con este encuentro, los teleoperadores telefónicos municipales buscaban que el Ayuntamiento de Madrid garantizara la mejora en las condiciones en el próximo pliego. Actualmente, la gestión de este servicio está en manos de la empresa Ferrovial Servicios. Los empleados denuncian que sufren unas condiciones laborales precarias y que por este motivo afirman que necesitan que el consistorio se comprometa en cambiarlas, pero se quejan de que "sólo nos dan largas".

“En nuestro convenio no se contempla la subrogación obligada, pero con anteriores equipos de gobierno sin tener la subrogación obligada si han salido pliegos en el que se obligaba a subrogar. Hasta 2005 salían todos los pliegos de condiciones con subrogación, por ejemplo”, afirma uno de estos trabajadores.

En total, son cerca de 500 trabajadores los que corren el peligro de perder su empleo durante este año 2017 y 2018. Además, como en el caso de los auxiliares de información también corren el peligro de que en la nueva licitación de su servicio entren empresas con características especiales. En este caso, la amenaza es Ilunion, que cuenta con una plantilla de unos 32.000 trabajadores, de los cuales más del 35% son personas con discapacidad.

Escuelas municipales de arte

Cerca de 230 trabajadores madrileños llevan desde 2012 afrontando dificultades por la subida de tasas y rebaja de sueldos. Ahora no saben si perderán su trabajo cuando acabe su contrato en julio. Estos profesores trabajan en edificios de 13 distritos en la capital, y funcionan como un servicio público aunque ellos están contratados por la Escuela de Música Creativa, una empresa privada subcontratada. Antiguamente la financiación era parte de la Comunidad de Madrid, parte del Ayuntamiento y parte de los usuarios.

Este gremio se ha mostrado muy activo en sus reivindicaciones. De hecho, hace tan sólo unos días, un grupo muy representativa de este colectivo se presentó en las puertas del Ayuntamiento de Madrid para reivindicar sus derechos, mientras en el interior del edificio ubicado en Cibeles se celebraba un pleno municipal ordinario.

"Sólo cumplimos la Ley"

Ante esta oleada de protestas y ante la magnitud del problema Ahora Madrid se ha limitado a afirmar que lo único que puede hacer es cumplir la Ley. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha explicado que las subrogaciones posibles son aquellas especificadas en "el marco de los convenios colectivos" así como "las que están en el marco de la sucesión de empresas".

"Lo que no se puede es imponer de manera directa en un contrato, cuando no existen esas dos condiciones, una condición obligatoria de subrogación contractual", ha indicado Sánchez Mato, quien ha añadido que "sí" se puede "primar y estimular a las empresas que quieran quedarse con las plantillas preexistentes".

Además, el Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a realizar las modificaciones necesarias para poder garantizar la subrogación contractual. Estos cambios son imprescindibles para que las entidades locales puedan asegurar la estabilidad del empleo en todos los casos. El Ayuntamiento de Madrid avanza, por medio de instrucciones y análisis de sus órganos de contratación, en esa dirección.