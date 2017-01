Pedro Sánchez volverá a ser candidato a la secretaría general del PSOE

Pedro Sánchez ha anunciado este sábado que optará a la secretaría general del PSOE en las elecciones primarias que el partido celebrará en 2017. En un acto con militantes que ha reunido en Dos Hermanas (Sevilla) a más de 1.500 simpatizantes, según la organización, Sánchez ha dicho a los militantes que "será un orgullo" liderar su "causa" para dar una "lección de libertad y autonomía política".

"Quiero anunciar que seré vuestro candidato a la secretaria general", ha anunciado a los simpatizantes Sánchez, quien entiende que ya ha demostrado que no es un político "que se esconda" ni que ande "con eufemismos para evitar lo que se quiere decir", porque es "momento de comprometerse" y él tiene ahora "más experiencia y más ganas que nunca".

El político madrileño renunció a ese cargo y a su acta de diputado a finales de 2016, justo antes de que los diputados socialistas permitieran la investidura de Mariano Rajoy como presidente con su abstención. Sánchez se une así al exlehendakari Patxi López, que también ha oficializado su apuesta por liderar el PSOE.

El exdiputado ha aprovechado para hacer el anuncio el inicio de su ronda de visitas por las distintas agrupaciones del partido para "escuchar" a la militancia, en un acto celebrado en la provincia de Sevilla, feudo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, pero en la localidad de Dos Hermanas, cuyo alcalde, Francisco Toscano, le ha dado su apoyo explícito en numerosas ocasiones.

"No toca hablar de liderazgos"



En paralelo a este acto, la secretaria general del PSOE-A, sin embargo, ha afirmado que "ahora no toca" hablar de liderazgos sino de fortalecer al partido con "un proyecto ganador, sin complejos" y "útil a España". Susana Díaz ha hechos estas escuetas declaraciones a los periodistas antes de clausurar las jornadas con las que la agrupación del PSOE de Alcalá de los Gazules (Cádiz), un emblemático bastión del socialismo andaluz, celebra su 130 aniversario.



A su entrada a este acto, Díaz ha indicado que el PSOE necesita ahora "recuperar la confianza" porque "hace nueve años que no ganamos las elecciones de nuestro país". Se ha detenido a conversar con decenas de vecinos de esta localidad gaditana, en la que se fundó la primera agrupación rural del PSOE del país, mientras una nube de cámaras y periodistas trataban de preguntarle sin éxito si dará el paso para presentarse como candidata a la secretaría general del PSOE.



"La amplia mayoría de los españoles merece que el PSOE, cuanto antes, ofrezca ese proyecto potente, que piense en los ciudadanos, sensible, fuerte al mismo para hacer frente a las dificultades que atraviesan los ciudadanos y ganador", ha añadido antes de entrar al edificio en el que se han reunido unas trescientas personas.