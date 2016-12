Odón Elorza se autopostula como candidato a secretario general del PSOE

El descontrol en las filas socialistas sigue moviendo corrientes -y subcorrientes- que sacuden las entrañas del partido, cuya dirección provisional trata de congelar el debate interno en público y prorroga la fijación de un calendario de primarias. Mientras, los futuribles candidatos dosifican con cuentagotas sus fuerzas hasta llegar a la carrera final de las primarias (si es que las hay finalmente). Pero la inercia del PSOE continúa imprevisible.

El último miembro de los socialistas no oficialistas que está presente casi a diario en los medios de comunicación es el donostiarra Odón Elorza, que aparece en prácticamente todos los actos públicos de las plataformas que piden unas primarias y un congreso federal cuanto antes.

Cuentan algunos socialistas que al diputado vasco no le importaría convertirse en el próximo secretario general del PSOE. De hecho, Elorza no oculta a sus más cercanos su opinión sobre sí mismo de que sería una buena opción para dirigir el partido aunque, por el momento, no hay previsiones en firme de que termine dando el paso para presentar una candidatura.

Mantiene una postura independiente de todas las corrientes que se mueven en el partido y se vincula directamente a la militancia: se descarta a sí mismo como candidato -pero también a Patxi López-, se opone a la figura de Susana Díaz y se desvincula de Pedro Sánchez, a quien reprocha varios errores durante su mandato, según afirma en una entrevista recientemente publicada en ElDiario.es.

Tampoco las plataformas le reconocen como un candidato, ya que se centran en pedir la convocatoria de primarias y la celebración de un congreso extraordinario. "No tenemos nombres”, asegura Aida Loira, una de las organizadoras de la plataforma de Ourense, a Estrella Digital. “Los diputados del ‘no’ se quieren unir a la militancia, lo cual nos da mayor visibilidad, pero estas organizaciones tienen un inicio y un fin que es la celebración de primarias. Una vez se convoquen y haya candidatos, valoraremos las opciones. Todo a su tiempo”, indica la militante socialista gallega.

El diputado por el PSOE desde 2011 -tras más de 20 años como alcalde de San Sebastián- es una opción podría encajar con las voces que apuntan a que Pedro Sánchez no es el mejor candidato para encabezar la corriente crítica con la actual gestora.

Los ‘sanchistas’, por su parte, dicen no tener constancia de que exista la posibilidad de que Elorza se postule pero, desde luego, no cuentan con él dentro de sus planes. “Nunca ha estado en el círculo más cercano de Pedro”, aseguran fuentes cercanas al último secretario general.

Dentro de las opciones para liderar la corriente crítica también ha sonado con fuerza Patxi López, el candidato que estaría promoviendo haciendo Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, el ex secretario general del PSOE no solo estaría moviendo la llamada ‘tercera vía’ con López –u otros- a la cabeza, sino que estaría realizando movimientos contra Susana Díaz, según apuntan fuentes cercanas a la presidenta andaluza.

Pese a los intentos de la gestora de Díaz de conciliar con ese sector -han vuelto a dar visibilidad a figuras de la órbita de Rubalcaba como Ramón Jáuregui, José Blanco, Elena Valenciano o Soraya Rodríguez- el exvicepresidente del Gobierno sigue moviendo sus hilos al margen de los deseos de la presidenta. Y puede hacerlo. “Es capaz de movilizar una federación a tu favor y luego volverla en contra”, aseguran esas fuentes. Además, el veterano socialista forma parte del Consejo Editorial de ‘El País’, lo que puede darle un margen de maniobra más amplio si cabe.

Díaz vs. Sánchez

Pero los ‘susanistas’ se muestran confiados en que Díaz no solo ganará la batalla dentro del PSOE, sino que conseguirá ganar las elecciones –en un escenario optimista en el que tanto PP como Podemos perdieran fuelle. El apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, que mostró en el mitin en Jaén del pasado viernes, ha insuflado ánimo tanto a la posible candidata como a sus colaboradores más cercanos, que se muestran optimistas, aunque reconocen que todo continúa en ‘stand by’ hasta que haya fechas fijadas.

Mientras, tratan de poner de relieve la actividad parlamentaria que está llevando a cabo el PSOE, que ha obligado a Mariano Rajoy a tomar medidas como subir el salario mínimo interprofesional. Así se estaría poniendo al PSOE en su papel, según explican los ‘oficialistas’.

Este lapso también está sirviendo para alejar en el tiempo la figura de Pedro Sánchez, que ahorra fuerzas ante la imprevisión de los acontecimientos. “Estamos esperando a enero”, explica a Estrella Digital uno de los colaboradores más cercanos. Aun así, se muestran más que satisfechos con las convocatorias que han hecho hasta el momento, especialmente la de Asturias.

También ellos consideran que tienen sus opciones porque tienen de lado a la militancia. “Ellos no han analizado bien a la militancia ni la situación que hay actualmente en el partido”, explica un ‘sanchista’. “Están anclados en los 90”, explica. Este movimiento de la militancia ha insuflado los ánimos de Sánchez, que quedó muy tocado tras su salida de Ferraz y recupera fuerzas de cara a una posible batalla final con Díaz.

Aun así, los 'sanchistas' tienen todavía un largo camino y son conscientes de sus opciones. De hecho, insisten en decir que desconocen si Sánchez se presentará o no. "No es una decisión que tenga tomada por el momento", sentencian.