Ocho años sin Marta del Castillo

El 24 de enero de 2009 fue el último día que los padres de Marta del Castillo vieron a su hija. La joven sevillana, que por aquel entonces tenía 17 años, tenía que haber vuelto a su casa a las once de la noche y ésta no se presentó. A partir de ese día, las autoridades comenzaron la búsqueda de Marta, una búsqueda que continúa incluso ocho años después. Juicios, mentiras, asesinato, varias versiones y culpables han sido los protagonistas de un caso que todavía no ha encontrado el cuerpo de la joven.

Amigos, familiares y vecinos de Marta buscaron a la joven durante los primeros días de su desaparición hasta que 20 días después, el 14 de febrero, Miguel Carcaño, un amigo y expareja de la joven confesó haberla matado. El asesino confesaba haber golpeado a Marta con un cenicero tras haber discutido con ella. Francisco Javier García, más conocido como ‘El Cuco, y Samuel Benítez le ayudaron a deshacerse del cuerpo arrojándolo al río Guadalquivir, entre el descampado del Charco de la Pava y la localidad de Camas. Aquí fue donde se buscó a Marta por primera vez.

Los tres fueron detenidos. Samuel Benítez y la novia de hermano de Carcaño, que también se encontraba en la casa el día que este golpeó a Marta, quedaron absueltos mientras que Miguel Carcaño y ‘El Cuco’ fueron condenados. Carcaño, fue juzgado por un jurado y condenado a 21 años de prisión por el asesinato de Marta. Javier García, menor de edad por aquel entonces, fue condenado en marzo de 2011 a tres años en un centro de menores y dos de libertad vigilado por encubrimiento. De esta manera, se absolvía al menor de los sospechosos de los delitos de violación y asesinato.

Sin embargo, cuando todo el mundo pensaba que la historia estaba casi completa a falta de encontrar el cuerpo de la joven, Miguel Carcaño cambió su versión y aseguraba haber arrojado el cuerpo de Marta al vertedero de Alcalá de Guadaira. Además, acusaba a ‘El Cuco’ de ser el responsable de su su muerte tras haberla estrangulado este último con un cable después de que ambos la amenazaran con una navaja mientras la violaban.

Los agentes de la Guardia Civil buscaron el cuerpo de la adolescente por el río Guadalquivir y por el vertedero pero no encontraron rastro de Marta. Las búsquedas se ampliaron a distintas zonas de la ciudad pero el resultado seguía siendo el mismo: el cuerpo de Marta parecía haberse esfumado.

Cuando parecía que se había establecido ya la verdadera versión de los hechos que sucedieron la fatídica noche del 24 de enero, Miguel Carcaño decidía volver a cambiar su declaración en 2013. Éste seguía acusando a ‘El Cuco’ del asesinato de Marta pero en esta ocasión aseguraba que golpeó a Marta con una pistola y que se deshicieron del cadáver en una finca de La Rinconada. Ante esta nueva versión, los agentes comenzaron a buscar en una zona en la que hasta entonces no habían buscado: La Majoba. Sin embargo, los resultados fueron los mismos. Ni rastro de Marta.

La semana pasada, el 17 de enero, los padres de ‘El Cuco’ fueron citados al juzgado por una denuncia que interpusieron contra ellos Antonio y Eva, padres de Marta, por un presunto delito de falso testimonio de en el juicio del crimen. Ambos se acogieron a su derecho de no declarar.

Cada cierto tiempo, se inicia una búsqueda nueva para intentar encontrar el cuerpo de Marta del Castillo que a día de hoy tendría 25 años. La siguiente búsqueda del cuerpo se prevé que se realice en las zonas próximas al río Guadalquivir donde se cree que una pulsera de oro que se encontró podría pertenecer a la joven Marta. Tres declaraciones, tres escenarios distintos, dos condenados, tres absoluciones y todavía sin rastro de Marta ocho años después.