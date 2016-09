Iglesias: "El derecho a decidir estará en la base de cualquier pacto en Euskadi"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado hoy que no tiene problemas en decir que Euskadi "es una nación" y ha asegurado que el "derecho a decidir" estará en las bases de cualquier pacto de Elkarrekin Podemos tras las elecciones vascas.



Iglesias ha participado en un acto de campaña en Barakaldo junto a la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, y varios candidatos de la coalición en las elecciones vascas.



En su intervención, el secretario general de Podemos ha señalado que España es "plurinacional" y que tras las elecciones autonómicas los pactos en Euskadi los decidirán "los militantes de Euskadi".



Ha asegurado que no tienen "ninguna duda" de que las bases de cualquier acuerdo van a ser la "defensa de los derechos sociales", un "compromiso con la convivencia y la paz" y "lo digo bien claro en Barakaldo y Madrid, derecho a decidir".



Ha asegurado que Podemos quiere "un proyecto colectivo" y que para su partido "patria es la gente" y por ello patria "puede significar lo mismo para un vasco y un madrileño" porque "patria es asegurar" los servicios públicos y "decir que las instituciones colectivas no están al servicio de mafiosos, sino al de la gente".



"Por eso el día del Aberri Eguna dijimos en Euskadi 'patria' y por eso no tenemos problema en decir esa palabra y en decir que Euskadi es una nación", ha resaltado.



Iglesias se ha mostrado orgulloso porque "nadie" duda de los pactos de Podemos en España, mientras que del PNV "sí se duda" porque los ciudadanos se acuerdan del "reciente pacto en el Senado" con el acuerdo de la Mesa del Congreso.



Ha preguntado a los nacionalistas si pueden "garantizar que después de las elecciones vascas no pactarán con el PP" y ha manifestado que "si la gente tiene dudas es por algo. De nosotros, sin embargo, nadie duda y estoy orgulloso de eso".



Respecto a los pactos en Madrid, Iglesias se ha preguntado si alguien cree que "es serio plantear a la ciudadanía que se puede llegar a un acuerdo" de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos cuando esta formación "acaba de votarle la investidura al PP".



"¿Ustedes se creen que la gente es idiota? ¿Ustedes se creen que se puede vender al equipo filial de la marca azul como un partido regenerador, como lo nuevo? Es mentira", ha aseverado.



Iglesias ha señalado que Podemos sigue con la "mano tendida" para hacer un Gobierno "basado en los derechos humanos, basado en la regeneración y en la solución democrática a los problemas territoriales".



Ha recordado que Podemos ha ganado las dos últimas elecciones en Euskadi "porque sonamos de verdad y nos parecemos a la gente normal" y ha destacado que su formación atrae electores del PNV, del PSE y de EH Bildu porque "la sociedad vasca quiere aire fresco y abrir las ventanas".