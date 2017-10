Piqué publica una foto votando en el referéndum y llora al hablar de la Roja

"Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia" (Ya he votado. Juntos somos imparables en la defensa de la democracia). Este era el mensaje que ha escrito Gerard Piqué en su cuenta de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que aparece votando en el referéndum de Cataluña. La imagen ha acumulado más de medio millón de 'likes', pero también ha cosechado numerosos comentarios negativos por parte de sus seguidores de corte no nacionalista.

La sonrisa congelada en el rostro de la que presumía gracias a esta fotografía se le ha borrado de un plumazo al comparecer ante la prensa después del partido disputado por el F.C. Barcelona contra Las Palmas a puerta cerrada y con presencia policial. "Creo que puedo seguir yendo a la selección porque hay gente en España que no aprueba los actos que han sucedido en Cataluña, pero si alguien cree que molesto o soy un problema no tengo reparos en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018. Ir a la selección no es una cuestión patriótica" aseguraba, con lágrimas en los ojos.

"Estamos delante de un país que utiliza sus medios afines para mentir porque durante todos estos años han dicho que somos una pequeña minoría y nos manifestábamos de manera tumultuosa... Éramos millones de personas. Les han hecho creer que los catalanes somos los malos. Y no somos los malos", contaba el jugador en su 'speach' a favor de los independentistas.

El catalán también ha dado su opinión la respecto de las cargas policiales: "Pensaba que intentarían frenar la votación de forma pacífica, pero no ha sido así. Creo que es una de las peores decisiones de este país en los últimos años. Solo ha hecho separar más Cataluña de España". Y añadió: "Estoy muy orgulloso de Cataluña y de toda su gente y se merecen todo y más. Como se han manifestado, lo pacíficos que han sido... a pesar de la violencia no han contestado. Espero que sigan así, que por mucho que les inciten y que quieren que entren al trapo, que se manifiesten y que griten bien alto".