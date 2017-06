Hello Media Group desarrolla la nueva campaña digital de Antonio Banderas Fragrances

Una campaña 360º para la marca Puig, que combina una experiencia interactiva, campaña digital y PR 2.0 para los mercados de España, Argentina, Chile, Perú, Brasil y Rusia. El equipo creativo de Hello Media Group desarrolla y ejecuta The Secret Temptation Party, un juego online protagonizado por Antonio Banderas y Olga Kurylenko./COMUNICAE/

El equipo creativo de Hello Media Group, agencia de marketing y publicidad, ha desarrollado y ejecutado una potente acción digital para el lanzamiento de las nuevas fragancias de Antonio Banderas, The Secret Temptation y Her Temptation. La campaña está basada en una experiencia interactiva digital única, protagonizada por Antonio Banderas y la modelo Olga Kurylenko.

The Secret Temptation Party es un atractivo juego online que permite trasladar el mundo del spot al entorno digital, convirtiendo al usuario en un invitado más de la fiesta. Su objetivo es seducir a los demás invitados y conseguir todas sus llaves. Una experiencia interactiva online que sitúa al usuario en el centro de la acción, permitiéndole descubrir los secretos mejor guardados de Antonio Banderas y Olga Kurylenko.

Para comunicar el lanzamiento de las nuevas fragancias, Hello Media Group ha creado una campaña en medios dividida en cuatro grandes fases: awareness, para dar a conocer los perfumes; engagement, para redirigir el tráfico a la experiencia digital; retargeting, para animar a los que ya han visitado la web a terminar la experiencia y performance, enfocada a la venta, dirigiendo tráfico a descubrir y adquirir la fragancia. Una amplia variedad de piezas, con diferentes imágenes y mensajes adaptados al público objetivo en función del conocimiento y participación de cada usuario en la experiencia.

En paralelo, se ha puesto en marcha una estrategia de PR digital en el que numerosos influencers han dado a conocer la famosa fiesta con el fin de generar engagement y convertir la experiencia en el evento digital del año que nadie quiere perderse. En definitiva, un despliegue de creatividad y medios con el que la agencia espera convertir a The Secret Temptation y Her Secret Temptation en las fragancias más seductoras de la temporada.

Sobre Hello Media Group

Hello Media Group es un referente en el mercado y la agencia independiente de más rápido crecimiento en España. Hello Media Group tiene una fulgurante historia de éxito, que se refleja en un crecimiento en facturación que va desde los 310.000 € en 2013 a los 20.500.000 € previstos para el cierre del año 2016, lo que representa multiplicar por 70 las ventas en tan sólo 4 años. El objetivo de facturación previsto para este año 2017 es duplicar el cierre de 2016.

En la actualidad, Hello Media Group cuenta con una plantilla de 85 personas, especializadas en distintas disciplinas del Marketing y la Publicidad, lo que le permite ofrecer un abanico de servicios muy amplio en variedad y, a la vez, muy profundo en cuanto a especialización. Se espera que la compañía crezca hasta los 100 profesionales en el ejercicio 2017.

