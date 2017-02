Manifestación ante el TC por el derecho a voto de las personas con discapacidad

Las asociaciones Plena Inclusión, Cermi y Down España han celebrado esta mañana a las 11.00 una manifestación frente al Tribunal Constitucional (TC) para reclamar el derecho a voto de las personas con discapacidades psíquicas.

La convocatoria se produce un mes después de que el Tribunal Constitucional decidiera no aceptar un recurso de amparo que presentó la Fiscalía en el que pedía que una joven gallega con discapacidad pudiera votar. Ante esta decisión, las asociaciones Plena Inclusión, Cermi y Down España han decidido concentrarse frente a esta institución con el fin de de reivindicar “el derecho al voto de casi 100.000 personas que no pueden ejercerlo por tener una sentencia de modificación legal de su capacidad, y de otras muchas que, pudiendo legalmente votar no pueden acceder a la información y al proceso electoral en igualdad de condiciones que el resto”, explica el Cermi en una nota de prensa.

Además, las tres organizaciones consideran que con esta decisión el Tribunal Constitucional “vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada por España”. En este sentido, este comité manifestó en diciembre sus preocupaciones por que se pudiera restringir el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, si la persona interesada hubiese sido privada de su capacidad jurídica. Desde Cermi han explicado que a estas personas se les exige unos conocimientos que al resto no se le pide lo que “implica la imposición de un obstáculo más”.

Durante la manifestación, una persona con discapacidad intelectual y la madre de la joven gallega han leído un manifiesto en el que se pedía el derecho al voto. A la manifestación también ha acudido el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda.