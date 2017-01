"He tenido sexo con 2.000 mujeres en mi vida privada"

Después de que un invitado te afirme que en su vida se habrá acostado con más de 7.000 mujeres, 5.000 de ellas en pleno ejercicio de su profesión y otras 2.000 en su vida privada, cualquier testimonio de otro invitado queda ya en un segundo plano. Nacho Vidal se convirtió por ello en el gran protagonista del primer programa de Chester in love, en Cuatro. "No me he hecho mayor, me he hecho muy humano y estoy enamorado de la vida, de mis hijos, de la naturaleza y de los animales, estoy en otra onda", comienza afirmando.

El actor le precisó a Risto Mejide que "me he sentido y me sigo sintiendo un fornicador, yo me he dedicado a un hobby que se ha convertido en una forma de vida y en un trabajo que me ha permitido viajar, hablar idiomas y conocer a personas que me han marcado". Ahí fue donde surgió de con cuantas mujeres se habría acostado, a la que respondió que "pueden ser más de 5.000, no podría poner un número, siempre te van a ver como un prepotente. Pueden ser muchísimas más. No puedo poner un número a la cantidad de veces que me he acostado con diferentes mujeres. En mi vida privada podrían ser unas 2.000. Si me acuesto con ella es que me gusta y una vez me acuesto con ella sé si puedo ir más allá".

Según él, "yo hago sexo con amor. Que lo vean sucio es otra cosa. Todo en la vida lo hago con amor. Yo no fornico, yo hago el amor", y recordó que "con 20 años me enamoré de una prostituta, me enamoro continuamente. Le dije que dejara su trabajo, pero dijo que no quería que nadie la mantuviera y que hiciéramos algo juntos, porno en vivo. Me encendió una luz y así fue como empezamos. Yo empecé a trabajar por amor".

A partir de ahí señala que "Francesca es la única mujer que ha conseguido domarme, yo no he conseguido domarla a ella, y además está tremenda. Es la mujer del resto de mis días, lo tengo claro. Y cuantas más mujeres conozco, más vacío me quedo en cuestión de amor. Somos dos personas muy iguales y tengo muy claro que ella me quiere muchísimo, posiblemente más que yo a ella, y yo la amo con todo lo que se puede amar a una mujer, haría cualquier cosa por ella".

Además de su pareja habló de la anterior, "nuestra relación era muy fuerte y a la vez muy tóxica, muy bonita y a la vez muy sucia. Era todo y nada. Es bonito recordarlo. Hacía el amor con ella todos los días durante 16 años. Se jodió un día que yo cometí un error del que he aprendido, una falta de respeto", así como de su hijo, "tiene una novia desde que tenía cuatro años, tiene ahora siete y a veces les encuentro en la cocina, ella contra la pared y él dándole un beso. Yo orgulloso, mi hijo es mi hijo".