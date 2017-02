Policías camufladas, el cebo para atrapar a los acosadores sexuales

Lo que comenzó como un presunto caso de violencia machista que desembocó en un crimen el pasado 20 de diciembre se ha convertido a día de hoy en una serie de ataques sexuales a mujeres en la vía pública y a plena luz del día. La avenida de Madrid, una de las principales salidas de Vigo, se ha convertido en una zona de alto riesgo para el tránsito de cualquier mujer. Desde que una joven ingeniera muriera asesinada a puñaladas en su portal ,hace poco más de un mes, ya se han recibido al menos tres denuncias de mujeres que aseguran haber sido asaltadas por un hombre en la misma zona.

El primer caso fue el de una joven que aparcó para ir al trabajo y fue asaltada por el supuesto abusador sexual. Luego, salieron a la luz dos casos más, según afirma el periódico 'La voz de Galicia'. Para atajar este problema, una decena de agentes de la UFAM (Unidad Familiar de la Policía Nacional) que se dedican a investigar malos tratos, abusos sexuales 'mobbing' a menores han intensificado sus esfuerzos para encontrar al asaltador sexual.

La unidad lo ha probado todo para intentar cazar al presunto abusador: han doblado guardias, han realizado vigilancias desde las 06.00 horas de la mañana porque casi todos los ataques se han producido a primera hora del día, pero todos estos sacrificios no han servido para nada hasta el momento. Fruto de la desesperación, la UDEF ha decidido camuflar a varias de sus agentes de sexo femenino vestidas de paisano que se hacían pasar por vecinas de zona. Esta infiltración por parte de las policías pretende resultar de cebo para el presunto abusador, según afirma 'La Voz de Galicia'. Según relata el mismo medio, las mujeres vestidas con ropa de calle realizaban varios paseos por la avenida para intentar provocar al asaltante y pillarlo así 'in fraganti'. De momento, el método poco habitual en el Cuerpo Nacional de Policía no ha dado resultado. En un principio, la UDEF tenía 'fichado' ya un sospechoso, pero el perfil no acaba de encajar con las características y el 'modus operandi' de los asaltos. Por este motivo, la Policía comienza a barajar la posibilidad de que los ataques tengan varias autorías de distintos delincuentes.

De todos modos, el esfuerzo realizado por los agentes de Vigo es de resaltar si se tiene en cuenta los escasos efectivos con los que cuenta. De hecho, hace tan sólo unos días, el SUP (Sindicato Unificado de la Policía) denunció la falta de personal que sufren en la comisaría de Vigo-Redondela. "Estamos al límite operativo y cualquier hecho extraordinario puede poner en serios aprietos de personal al centro, por lo que insistimos en que no caben las excusas al respecto", afirman desde la central.