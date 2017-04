El gobierno del cambio pone en peligro la existencia de la Policía Foral

El próximo miércoles 12 de abril, el gobierno de Navarra presentará un anteproyecto de la Ley de Policías de Navarra del pasado año 2015. Maria José Beaumont, consejera del Interior propuesta por EH Biludu e instigadora de este anteproyecto de ley, ha conseguido poner de acuerdo a todos los sindicatos policiales, un hecho inédito hasta el momento en Navarra. Las centrales denuncian que ha sido el gobierno del cambio, el mismo que en el año 2015 consiguió la aprobación de la Ley de Policías de Navarra a través de una propuesta de Ley, el que les ha traicionado cuando han llegado al poder. "No entendemos como los mismo que consiguieron mejorar nuestras condiciones vayan a derogar lo que ellos mismo aprobaron y pongan en peligro la viabilidad de este histórico cuerpo de seguridad", explica Javier Ojer, miembro de CC.OO.

De todos modos, los problemas de este cuerpo de seguridad autonómico se remontan al año 2007 con la aprobación del la Ley de Policías de Navarra. La redacción de este documento no contento al gremio, sobre todo a la escala básica, sí a los mandos. Entre otras reivindicaciones, los sindicatos exigían una mejora de las condiciones económicas. "Con el anterior equipo de gobierno un policía foral podía llegar a cobrar 700 euros menos de sueldo base que un policía con sus misma categoría", afirma Ojer. Gracias a la intervención de la oposición, donde se encontraban formación como Izquierda-Ezkerra y EH Bildu, consiguieron presentar en el Parlamento Navarro una proposición de ley que fue aprobada en el año 2015. Esta nueva Ley de Policías equiparó los sueldos de los agentes forales, pero no supuso ningún gasto adicional para la administración.

"Casi todos notamos un aumento en nuestras nóminas y fueron unos pocos, sobre todo los mandos, lo que vieron recortado su sueldo, aunque esta reducción del salario vino acompañada también de una disminución de las horas laborales. Por ejemplo, un escolta que antes trabajaba 1960 horas al mes, ahora realiza 1592 horas", explica Ojer. Esta aprobación de la nueva Ley de Policías, aprobada en el año 2015, pero propuesta cuatro años atrás, se tradujo en una gran batalla entre los sindicatos que apoyaban esta reforma (CC.OO, UGT y ELA) y los que se mostraban contrarios (APF y CSI-F, muy cercanos a los mandos de la Policía Foral).

Las policías locales, al margen

Además de un mejor reparto salarial, la nueva Ley aprobada en 2015 supuso una modernización y un impulso para el cuerpo de seguridad autonómico. En sus cerca de 70 artículos se hacía referencia a muchas cuestiones que afectaban de manera directa a la Policía Foral de Navarra, pero había un problema: a penas trataba nada que tuviera que ver con las policías locales. Este error se prometió subsanar en un plazo máximo de dos a través de una revisión de la Ley para incluir a las policías locales de Navarra, pero al final el nuevo gobierno del cambio formado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra y la Consejería de Interior, liderada por Maria José Beaumont, ha realizado un giro de 180 grados y ha decidido presentar un anteproyecto de ley que modifica muchos de los puntos que ellos mismos consiguieron aprobar cuando se encontraban en la oposición del gobierno de Navarra.

"No entendemos este cambio de parecer. Además, el proceso no ha sido limpie porque en ningún momento han negociado con los sindicatos. De hecho, no han contado con ningún representante sindical para redactar este nuevo texto y han decidido elegir a dedo a cuatro o cinco agentes forales y policiales locales para ello. A nosotros sólo nos han dado el documento ya redactado para aprobarlo", afirma Ojer.

Desde un primero momento, las centrales se negaron a negociar con la administración, a pesar de que esta le instaba continuamente a ello a través de las mesas de negociaciones. Además, el anteproyecto de ley ha conseguido poner de acuerdo y unificar los criterios de todos los sindicatos, un hecho impensable desde que hace siete años comenzaran sus disputas por las condiciones salariales.

Unidos, por fin

Hace menos de una semana, 500 agentes de la Policía Foral de Navarra y de las policías locales de la comunidad autónoma se manifestaron por la inminente presentación de este anteproyecto de ley, el próximo 12 abril, ante el Palacio de Navarra. Durante la sonora concentración, los asistentes, unos 500 según los organizadores, han coreado consignas como 'Esta consejera no se entera' o 'Una imposición, no es negociación' y también han exigido la dimisión del director general de Interior del Ejecutivo, Agustín Gastaminza.

Los sindicatos solicitan al actual Gobierno de Navarra que "haga suyo nuestro mensaje y apueste de manera decidida y sin fisuras por ese consenso político y sindical hacia la Policía Foral, tal y como demanda la sociedad, y convierta a este cuerpo policial en la referencia de la seguridad pública de todos los navarros". Por las centrales no reclaman un aumento de sueldo, sino un aumento de sus condiciones laborales. De hecho, una de las peticiones es rejuvenecer el cuerpo. "En tres años sólo han sido capaces de sacar 37 nuevas plazas y en siete años la edad media de la plantilla será de 55 años", sentencia Ojer.