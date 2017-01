Los familiares de las víctimas del Yak-42, agradecidos a Cospedal

La portavoz de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, Curra Ripollés, ha agradecido hoy en nombre de este colectivo que la ministra de Defensa haya pedido perdón en nombre del Estado por esta tragedia, un gesto "que le honra", pero ha subrayado que aún quedan muchas preguntas sin responder.



En declaraciones en el Congreso tras la comparecencia de Cospedal, Ripollés ha señalado además que las familias reclaman que el Gobierno organice un homenaje a los 62 militares fallecidos en el siniestro cuando sea el aniversario -el 26 de mayo-, que cuente con un desfile militar y en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también pida perdón.



"Es muy importante el apoyo a las familias reconociendo el informe, en todo lo relativo a las contrataciones y a la seguridad", ha señalado Ripollés, quien ha agradecido que Cospedal haya "intentado" responder "de alguna manera" a todas las preguntas que se le han planteado aunque las familias no están de acuerdo con todas sus respuestas.



En cualquier caso ha valorado que los partidos "no han hecho política" esta tarde y "todos" sus portavoces han preguntado a la ministra lo que las familias querían saber y también les ha agradecido ese respeto.



Sobre las respuestas de Cospedal, ha señalado que la ministra ha reconocido que el Yak-42 voló sin seguro, y al respecto ha pedido que se siga investigando por qué ocurrió, del mismo modo que ha recordado sobre las contrataciones que las sentencias ya subrayan de que no reunía las condiciones para volar.



También ha lamentado que la ministra haya dicho que los médicos militares responsables de las autopsias "cumplían órdenes" porque para la asociación, por el contrario, lo que hicieron fue "incumplir las ordenanzas militares", según las cuales "en caso de peligro o ilegalidad pueden decir que no".



"Y estos médicos nunca dijeron que no", ha apostillado, del mismo modo que ha criticado que las familias nunca han sabido "quién" les dio esas órdenes.



Curra Ripollés ha señalado que todas estas cuestiones y muchas más "tienen que tener una respuesta" y por eso ha pedido que la Comisión de Defensa siga investigando.



Que la Comisión, ha añadido, intente en el menor tiempo posible, porque los familiares están "muy cansados", investigar y sacar adelante un informe final que "sea público".



Ripollés ha recordado que tras el dictamen del Consejo de Estado ha habido un debate en el país sobre el perdón, y ha subrayado que esta palabra "ha quedado prostituida".



"El perdón no se pide, el perdón se da", ha señalado la portavoz, quien tras agradecer que la ministra haya pedido perdón a las familias, ha subrayado que esa petición debe ser también "para los 62".



Por eso las familias quieren que el Gobierno organice un homenaje a las víctimas "con un perdón público del presidente del Gobierno a los 62 porque las cosas no se hicieron bien".



"Y porque las cosas no se hicieron bien ellos fallecieron, a ellos les quitaron la vida. Y se merecen ese perdón", ha añadido Ripollés, quien ha pedido también un desfile de todos los compañeros de los fallecidos.