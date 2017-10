La exchica Disney Bella Thorne muestra sus inseguridades desnuda

Lo suyo ha sido un intento permanente de dar a entender que de 'chica Disney' ya no tenía nada. Así, lo mismo el año pasado se declaraba bisexual y decidía cambiar la imagen angelical posando para Playboy, que mostraba su lado más rebelde depilándose las ingles en Snapchat o presumía de salir con Scott Disick, 15 años mayor que ella. Ahora Bella Thorne ha dado un paso más con un sensual reportaje en la revista GQ de México, en la que aparece desnuda.

En la entrevista que acompaña al reportaje, también reniega de la imagen que la gente quiere de ella, dejando claro que no es la real: "La gente no quiere conocer al verdadero tú, sólo quieren conocer a la persona que creen que eres. Están constantemente tratando de cambiarte, cada segundo del día, sobre todo en las redes sociales. A la gente le gusta hacer comentarios sobre cómo mi imagen es demasiado nerviosa, que soy demasiado nerviosa, y la forma que desean que yo parezca. Es un montón de 'haz esto, no hagas eso'. A ellos les digo: váyanse a la mierda".

Sentada sobre una silla y con unos zapatos de tacón de aguja, Bella ha mostrado su lado más sexy y atrevido y ha aprovechado este posado para reivindicar la belleza al natural, demostrando el por qué es una de las mujeres más deseadas del planeta. La joven actriz, de apenas 19 años, ha posado completamente desnuda para la edición mexicana de la revista GQ.

Como ella misma ha contado a través de su cuenta de Instagram, la sesión de fotos ha sido especial porque ha pedido no ser retocada con Photoshop, para demostrar que todos tenemos inseguridades, "pedí específicamente que no retocaran esta imagen y al verla saltan todas mis inseguridades, pero eso es natural y es humano. Ojalá todo el mundo hablara más sobre sus inseguridades para que más gente en el mundo pudiera saber que no están solos. Que está bien".

Según ella, "como persona pública sabes que cada vez que trabajas con una revista hay pequeños retoques, pero si pueden mostrar mi acné, cicatrices o una arruga en mi frente, la gente se verá en la foto y sabrá que no soy jodidamente perfecta, soy un ser humano", por mucho que crea que "entiendo que habitualmente la mayoría de la gente no quiere ver esa basura, pero estoy aquí para contaros que es cierto, que no soy perfecta. Soy un ser humano, y soy real. Así que supérenlo".