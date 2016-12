Tener sexo con Megan Fox y otras 'celebs' le cuesta a un chino 3,5 millones de euros

Las fantasías sexuales le han salido caras a Yu Martin Xu. Este adinerado empresario chino llegó a pagar la friolera de 3,7 millones de dólares (3,5 millones de euros) a la empresa Royal Court Scort de Sydney, una agencia de 'scorts' en la ofertaban encuentros sexuales con mujeres muy conocidas y explosivas. Entre ellas, Megan Fox, actriz de la que se encaprichó Xu y por la que decidió rascarse el bolsillo hasta que se dio cuenta de que todo se trataba de un timo.

El empresario llegó a trasladarse hasta el hotel donde supuestamente iba a mantener relaciones sexuales con la protagonista de 'Transformers', y hasta que no se vio solo dentro de la habitación no cayó en la cuenta de que le acababan de estafar. Xu, que pagó , ahora exige que se le devuelva el dinero y no ha dudado en demandar a la agencia. “Ellos me iban a proporcionar acompañantes femeninas de prestigio internacional para la prestación de servicios sexuales”, declara en los documentos judiciales.

Además de Fox, el empresario también había pedido mantener relaciones con la actriz Angela Yeung Wing y con la modelo de Victoria's Secret Candice Swanepoel, que, como es evidente, tampoco acudieron al encuentro. Tal y como se detalla en la demanda, el individuo pagó, en un principio una cuota de afiliación de 27.000 euros, para poco más tarde ir realizando otra serie de pagos hasta completar la cantidad total de 3,5 millones.