Díaz: "Con 85 escaños no se puede gobernar este país; hay que hacer una oposición útil"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recordado a Pedro Sánchez su postura sobre las negociaciones de Gobierno a la vez que lanzaba una encendida crítica a Mariano Rajoy. "Igual que he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil, también creo que todos nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado en España y, si el presidente del Gobierno no se ha dado cuenta después de haber escuchado al Congreso, que escuche un poquito a la calle porque los ciudadanos están avergonzados y hartos", ha apostillado.

La líder andaluza se ha preguntado "a qué espera ya" el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, "para hacerle un favor a este país" y le ha conminado a que "escuche a la calle" porque los "ciudadanos están hartos". "Y lo último ya, lo de Soria (José Manuel) y lo de Barbera (Rita) es una vergüenza; no sé a qué espera ya este hombre para tomar decisiones y hacerle un favor a este país", ha sentenciado.



En declaraciones a los periodistas antes de visitar una residencia de mayores en Sevilla, Susana Díaz ha insistido en que España "no se merece esto" y ha precisado que "no todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad".



Aunque ha repetido hoy que los debates que afectan al PSOE los tiene "en los órganos del partido", que es donde -ha dicho- "tengo que hablar", la jefa del Gobierno andaluz ha insistido en la idea de que la gente es "bastante más sensata" que todos los partidos, incluido el suyo, si bien ha matizado que "algunos están poniendo más responsabilidad que otros y es evidente que Rajoy, no".



"La sociedad está siendo más responsable que quienes estamos representándola y eso tiene que servir de enseñanza para el futuro: España no se merece esto, pero no todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad", ha insistido.

Apoyo a Vara



Preguntada por las recientes declaraciones del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en las que afirmó que "cada vez que uno abre la boca en el PSOE se le corre a 'gorrazos", ha dicho que sabe que su homólogo ha sufrido "porque ha habido momentos en los que no se han entendido sus posiciones", que a veces comparte y otras no, ha aclarado.



"Yo quiero mucho a Guillermo, es un hombre de piel que lo que dice lo hace siempre pensando en lo mejor para Extremadura y para su país", ha recalcado Díaz, que ha asegurado que en el PSOE hay "mucha fraternidad" y por encima de las "discrepancias" lo que les une es el interés de España "y que la gente viva mejor", que es en lo que ella se centra.



Tras señalar que en el PSOE van a tener "mucho debate" porque a su partido "nunca no le va a ir bien si a España no le va bien", ha apuntado que ese es el "sentimiento" de Fernández Vara, y ha repetido que lo que ella tenga que aportar lo hará en los órganos del partido.



Sobre la decisión del Tribunal Supremo de investigar a la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha señalado que espera que el PP tome medidas porque "esto es ya insoportable, es un clamor".



"Si Rajoy no se ha dado cuenta de que no puede seguir gobernando de esta manera, yo creo que es el único en España que no se ha dado cuenta", ha espetado.



En su opinión, lo que hay "en la calle" es un "clamor" y Rajoy tiene que "tomar medidas, y cuanto antes, porque lo que está pasando es vergonzoso", ha remachado.



"Comparto la opinión de la inmensa mayoría de los españoles, que están esperando que Rajoy mueva ficha y deje de seguir gobernando para sus amigos", ha sentenciado.