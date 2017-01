Fiona Ferrer y Feliciano López podrían haber iniciado un romance

El 'rumore, rumore' ha entrado de lleno en la vida de Fiona Ferrer. El periodista Antonio Rossi comentó en 'El programa de Ana Rosa' que la empresaria podría estar ilusionada al lado de Feliciano López, controvertido deportista y asiduo a el papel 'couché' gracias a su polémico divorcio con la modelo Alba Carrillo.

Los dos han coincidido en varios actos públicos, el último fue una cena promocional antes de Navidad. Sin embargo, ella ha declarado que "ni es ilusión, ni es nada mas allá de una amistad. Estoy sorprendida que se digan cosas sin fundamento. Se debería verificar antes de decirlo porque puede perjudicarme. Y no solo a mí, sino a más personas, pero tampoco le doy más importancia de la que tiene. Y cuando me han llamado los amigos nos hemos reído", cuenta en una entrevista a la revista 'Vanitatis'.

#familytime 👉 #babyolivia Amigos del #colegionervion con restaurantes 🔝🔝🔝 @laceciliadeallende 😷👉💊💊💊 👉✌️ la mejor medicina #tiafeliz Si podéis y queréis no os perdáis mi artículo de hoy en #larazon @larazon.es 👉 #loquedeverdadimporta @fundacionaladina la película que no podéis perderos Una foto publicada por Fiona Ferrer Leoni (@fionawacu) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 5:23 PST

Sorprendida, revela que no sabe de dónde ha salido el rumor: "Creo que han dicho también que estoy muy ilusionada tras su vuelta de Australia; pues como si vuelve de Katmandú. De todas formas, tampoco me voy a enfadar. Insisto en que no es verdad y que esa historia no tiene pies ni cabeza. Estoy centrada en mis reuniones profesionales con El Corte Inglés, firma con la que colaboro en varios proyectos importantes".

Último día del año,aprovechemos todos y cada de los momentos que nos brinda la vida porque luego no vuelven.. 😬Let's make the best out of it ❤️🎾#blessed #veryfortunate #hopmancup #lavidaesbella #newyear Una foto publicada por Feliciano Lopez (@felilopezoficial) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 9:02 PST

La 'coach' ya se encuentra más recuperada, después del duro varapalo que sufrió la fallecer su madre después de una larga enfermedad, que ella intentó por todos los medios parar e incluso llegó a donar médula para que se la trasplantaran. Ahora, con el nacimiento de su sobrina Olivia, asegura que la alegría ha vuelto a la familia y que poco a poco se van sobreponiendo a la triste noticia.