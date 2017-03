Aída Nízar e Irma Soriano, a punto de llegar a las manos

Como suele ocurrir en los encuentros deportivos entre infantiles, los familiares de los concursantes pusieron la nota negativa a la velada que, con la visita de aquellos, tenía que ser de felicidad para todo el mundo. Sus palabras estuvieron a punto de provocar un serio altercado en Gran Hermano VIP.

Las palabras de la madre de Aída Nízar, asegurando que Elettra le ha hecho vudú a su hija, terminaron derivando, según constató el propio presentador, Jordi González, en que ésta se encarara con la veterana presentadora televisiva. Aída empezó a gritar a Irma levantándose y desafiándole, y ésta aguantó sus gritos justo hasta que nombró a su marido.

En ese momento Irma ya sí que perdió la compostura y se levantó y encaró con la vallisoletana, pero, afortunadamente para el raciocinio y desafortunadamente para el 'share' del programa, la sangre no llegó al río porque el resto de compañeros de la casa las separaron antes de que las dos llegaran a las manos.

Hasta ese momento todo había sido felicidad para ambas, e incluso Irma Soriano había recibido un vídeo de sus hijos y la visita de su marido, con el que tuvo el momento más picante de la noche, ya que cuando él se separaba, la presentadora lo apretaba contra ella e incluso le pedía "méteme la lengua un poco".

Menos feliz fue sin duda la noche para Ivonne Reyes, la nueva expulsada de la casa, en la que había sido la primera nominación entre cinco mujeres que había vivido el concurso, por mucho que en ese momento dijera que "ya lo sabía, por fin veré a mi bebé".

La venezolana, que con anterioridad ya había recibido la visita en la casa de Sergio Ayala, que le había pedido que siguiera luchando al tiempo que le regalaba un ramo de rosas, terminó confesando en el plató que el concejal "me gusta mucho, un diez. No me lo llevaría hoy a casa porque he quedado con mi hijo". Ahora sólo queda ver cuánto dura este amor, aunque es de suponer que antes se podrá saber quién es la expulsada de la próxima semana, decisión para la que están nominadas Elettra Lamborghini, Aída Nizar y Aylén, la novia de Marco Ferri.