Así descubres si un perfume es perfecto para ti

Pueden ser misteriosos, efímeros, pueden enamorarte en el primer encuentro o hacerlo después de un tiempo. La química que se establece entre tu piel y la esencia en cuestión tiene mucho que ver. Desde la firma Lancôme nos desvelan los secretos que esconden las fragancias y la mejor forma de elegirlas.

- ¿Eau de toilette, perfume o agua de colonia?

Existen distintos tipos de fragancias, dependiendo de cuánto aceite y alcohol lleven (toda fragancia supone una mezcla aceites esenciales disueltos en alcohol). Eau fraîche (agua fresca) es la versión más diluida; dura como una hora y está pensada para re-aplicar a lo largo del día. Básicamente, son refrescantes para momentos de calor o para recibir un chute de buena energía en forma de cítricos, notas oceánicas, frutas del bosque. El eau de cologne (colonia) lleva un 2-4 por ciento de concentración. Asegura, más o menos, el doble de duración y suele corresponder a esas mismas notas, con la inclusión de alguna flor blanca que aporte resplandor y frescura. El eau de toilette, la más común, dura unas tres horas. En ellas las composiciones ya son más complicadas y conjugan uniones entre frutas, flores, notas golosas y se vaporizan varias veces al día. El eau de parfum es la ideal para quien quiere algo intenso (su concentración está entre el 15 y el 20 por ciento), para la noche, para seducir, para dejar estela. No se recomiendan bajo el sol ni en momentos de calor. Por último, está el extrait, poco usado, más caro y ligeramente aceitoso. Una pequeña cantidad de este concentrado puede permanecer hasta el día siguiente.

- Los perfumes evolucionan desde que te lo pones

Puede haber flechazo, pero un perfume no descubre su esencia al primer momento. Las notas de salida llevan acordes chispeantes y cautivadores que siempre gustan, pero hay que dejar que la fragancia se vaya desvelando; solo así se pueden apreciar las diferentes notas de su pirámide olfativa y estar segura de que te sientes identificada con la estela que permanece. Esto puede tardar entre veinte minutos y varias horas. Lo ideal es probarlo sobre la piel y no más de dos a la vez.

- Aplícalo con amor

Los expertos insisten en que es fácil: nunca sobre la ropa, nunca frotando las dos muñecas con él, nunca vaporizándolo por el aire y pasando bajo la nube para que te caiga encima. El perfume merece un trato especial para que su estructura molecular no se deteriore, dando lugar a un resultado distinto al esperado. O sea, se aplica sobre la piel y punto. Ni se frota ni se sopla. En cuanto a las zonas del cuerpo, por ejemplo, lo mejor es en zonas de alta circulación: muñecas, cuello o sobre el hueso del esternón.

- Haz que dure más

Para que la fragancia no se evapore tan rápido. Por ejemplo, hay que fijarse en el tipo de piel, que puede hacer variar la intensidad y fijación del caldo. En pieles grasas el perfume dura más tiempo, por lo que si se quiere dejar una estela discreta, mejor no abusar de notas muy intensas, sino más bien frescas. Las pieles secas, por contra, fijan peor el perfume y éste dura menos. Si tu piel es seca o vives en una ciudad donde no hay mucha humedad ambiental, lo ideal es aplicar un poco de crema hidratante por la zona donde se va a aplicar el perfume. De esa forma tarda más en absorberse y dura más. ¿Otro truco? Perfumarse al salir de la ducha, cuando los poros están abiertos y el perfume penetra más.

- Proporciónale un espacio propio

Para que un perfume no se deteriore hay que tenerlo en un sitio donde no le dé la luz directa y a una temperatura media constante. Aunque te guste tenerlo a la vista y a mano para usarlo a diario, cuida que no esté cerca de la calefacción ni en contacto con constante humedad. Es decir, resérvale un hueco en un tocador fuera del cuarto de baño. En contra del calor excesivo, todos los perfumistas se ponen de acuerdo. Sin embargo, ante la alternativa preconizada en algunos foros de Internet de guardarlos en un sitio frio y oscuro como la nevera, no. Algunos perfumes son muy valiosos porque están compuestos por materias primas caras y con procesos de elaboración muy cuidados. El excesivo frío puede deteriorar el equilibrio de estas exquisitas creaciones y pervertir su aroma.

1. La Vie Est Belle Bouquet de Printemps Edición limitada de. Lancôme

2. Tous Bonjour Señorita de Tous Perfumes

3. Pink Fresh Moschino Eau the Toilette, de Moschino