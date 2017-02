Así cambia el cuerpo de una mujer durante el embarazo

El cuerpo de la mujer sufre cambios casi desde el comienzo del embarazo, aunque en muchos casos no se noten hasta pasado un tiempo. Desde el exterior, los rasgos comunes son que el pecho y el abdomen se hinchan, en los últimos meses también las piernas.

Pero donde realmente se producen cambios es en el interior del cuerpo femenino, donde el bebé va haciéndose un hueco en el que crece hasta que nace. El Museo de la Ciencia e Industria de Chicago ha elaborado un vídeo para mostrar cómo se desplazan y comprimen los órganos internos en el cuerpo de la mujer. El montaje, titulado "Make Room for baby from YOU" (hacer una habitación para tu bebé en ti misma), también muestra cómo se vuelven a colocar los órganos en le interior del cuerpo.