Las imágenes del momento del ataque en el Parlamento Británico

El ataque en el corazón de Londres ha pillado desprevenido a turistas y transeúntes que paseaban en la cercanías del Parlamento británico, una de las zonas más transitadas por los vistantes. En el vídeo grabado por un aficionado, se puede ver cómo las personas corren despavoridas, tras lo que se oyen tres disparos con nitidez. El ataque se habría producido momentos antes de que las personas comenzaran a correr y, posiblemente, los disparos se produjeron para neutralizar al atacante, que finalmente ha fallecido.

La BBC también ha publicado un vídeo de los momentos en los que se ha producido el ataque y cómo la policía trataba de proteger a las personas que se encontraban en las inmediaciones del Parlamento.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/81srJq9yGr