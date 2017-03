El héroe del Parlamento británico: un diputado intenta salvar al policía

El diputado y subse de Oriente Medio y África del Ministerio de Exteriores, Tobias Ellwood, ha ayudado a salvar la vida del policía que ha sido apuñalado en el ataque de esta tarde en el Parlamento de Westminister.

El político del Partido Conservador, exmilitar, ha tratado de realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP), más conocido como el ‘boca a boca’ al agente que ha sido apuñalado por un agresor, de cuya identidad no han trascendido detalles. Además, ha ayudado a evitar que el policía se desangrase al aplicarle presión en las heridas, según explica ‘The Telegraph’.

Elwood se ha quedado con el herido hasta que ha llegado un helicóptero medicalizado, que ha aparcado en la Plaza del Parlamento. Posteriormente, varios testigos han visto al diputado 'Tory' lleno de sangre antes de volver al Ministerio de Exteriores.

I saw @Tobias_Ellwood being comforted in New Palace Yard after this. He is a great man. https://t.co/E1tFXXUBBp