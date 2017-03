McLaren no deja en paz a Honda y le culpa de trabajar en Japón

Los días han transcurrido y la opción que manejaba McLaren de adquirir la unidad de potencia de Mercedes para este curso se ha desvanecido. La imposibilidad económica de Manor de competir en el Mundial y ese motor en desuso acrecentaron los rumores, pero la complejidad de la operación a escasos días del arranque del campeonato ha propiciado que las negociaciones se hayan estancado por el momento, aunque la vía sigue abierta de cara a 2018.

La tensión, por tanto, se había rebajado. El plan de divorcio le sale muy caro a McLaren, y tener descontentos a los nipones tampoco parece la solución más atractiva por el momento. Sin embargo, este miércoles Eric Boullier ha vuelto a la carga con unas palabras que no han debido sentar nada bien en el seno de Honda, ya que les ha culpado de no tener la visión puesta en el ‘gran circo’ y de no rendir como es debido, a pesar de contar con un importante capital.

El jefe de McLaren ha señalado que en Honda deben “entender e integrar la cultura de las carreras”. “La manera en la que nos comportamos en las carreras y que la F1 se mueve mediante un calendario, con objetivos y fechas fijas”. Un mensaje reincidente con el que quiere transmitir la necesidad de inmediatez en el trabajo, después de que por tercer año consecutivo no sólo anden lejos del título, si no que probablemente será una utopía puntuar en las primeras pruebas. “Valoramos más el tiempo ganado que el dinero invertido. Es un enfoque diferente al del resto del mundo”, ha apuntado.

Una de las exigencias que McLaren impuso a Honda en el pasado fue crear una fábrica en Milton Keynes. Ahora, a los británicos esto no les parece suficiente. “A pesar de ello mantienen su principal sede en Japón y eso es lo que les hace demasiado lentos como para lidiar con las necesidades de la competición moderna”. Una forma de criticar el ‘modus operandi’ de los japoneses, que se vieron obligados a cambiar su dirección una vez iniciada esta andadura.

Boullier ha querido poner como ejemplo a Mercedes, cuyo motor ha sido el mejor de la parrilla en los últimos tres años. “Por eso están en Inglaterra, supongo que se benefician de la cadena de suministro, de gente con experiencia en F1”. Por último, el jefe de McLaren ha querido alardear de su equipo de trabajo para dejar aún más en evidencia a los japoneses: “Nuestros proveedores quizás nos cuesten el doble que a Honda pero son tres, cuatro o cinco veces más rápidos".