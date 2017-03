¿Son útiles aún las listas de correo?

En el mundo del marketing online hay muchos mitos. Y uno de ellos es que el envío de correos electrónicos ya no es útil para una campaña efectiva. El abuso de las listas para enviar spam y la compra de direcciones para envíos masivos sin haber pedido permiso para ello son dos de los motivos por los que se dice que esta estrategia no funciona actualmente. ¿Pero es cierto que las listas de correo ya no funcionan? ¿Hay alguna manera de utilizar este tipo de marketing con buenos resultados?

El email marketing no murió. Solo estaba descansando

En realidad, podemos decir que el uso de listas de correo para el marketing digital siempre ha estado ahí. Se trata de algo parecido a lo que se dice del SEO o las redes sociales, que no dejan de intentar matarlos, pero aún siguen siendo eficaces.

De hecho, si analizamos las tasas de crecimiento que tiene hoy en día el email marketing, podemos decir que las listas de correo son una herramienta más que recomendable para quienes buscan impulsar una campaña. Sitios como rebeldes marketing online utilizan este canal de forma muy eficaz y con excelentes resultados. Y no solo eso, sino que enseñan a hacerlo para demostrar que las listas de correo están en perfecto estado de salud.

Lo que no funciona con las listas de correo

Evidentemente, no todo vale en esto del marketing por email, igual que el resto de estrategias de marketing digital. La compra de listas de usuarios, que circulan por la red casi como si los nombres y las direcciones de la gente estuvieran de oferta, no es una buena idea por varias razones. La principal es que nadie que no se haya suscrito por voluntad propia se sentirá impulsado a abrir un correo que no ha pedido, o al menos un porcentaje tan pequeño que no hace rentable la inversión en estos datos.

Tampoco funciona enviar correos de forma indiscriminada, sin segmentar a los usuarios ni ver qué funciona y qué no cuando se lanza una campaña de mensajes. Esta práctica, aunque se utiliza aún por parte de algunos, solo consigue que te tachen de spammer y acabes directamente en la papelera, sin que aparezcas en la bandeja de entrada.

Cómo usar tus listas de correo de forma eficaz

Si quieres que los mensajes que envías lleguen a buen puerto, lo primero que necesitas es localizar a los usuarios adecuados. Si quien se apunta a tu lista no tiene interés real en leer tu contenido, comprar tu producto o interactuar contigo, no servirá de nada que tengas miles de personas en ella. Por eso busca clientes reales, que te den permiso para enviarles mensajes porque les interesas. Así tendrás más posibilidades de lograr tu objetivo.

Para lograrlo, nada mejor que el inbound marketing, una forma de captar seguidores que sean potenciales clientes. Esta estrategia consiste en enviar más que simples correos promocionales. Es ofrecer contenidos que interesan a la audiencia, incluyendo algún que otro enlace o llamada a la acción, pero nunca bombardear para tratar de vender. En rebeldes online opiniones señalan a esta como una de las formas más eficaces de captar usuarios, conseguir incrementar la lista de correo y aumentar las posibilidades de que los mensajes se abran, se lean y se logre el objetivo final de la estrategia.

En conclusión: las listas de correo funcionan, si las utilizas bien

Básicamente, se puede resumir todo en que las listas de correo son eficaces o no, dependiendo de cómo se utilicen. Si consigues usuarios reales que se apunten por verdadero interés, y no porque has comprado una lista con miles de nombres pensando en que así venderás más, podrás decir que el email marketing no ha muerto.