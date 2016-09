Rajoy acusa a Sánchez de empecinarse en bloquear España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado hoy que España se mantiene bloqueada por el "empecinamiento" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha acusado de generar "ruido" en vez de dedicarse a lo que importa y de no querer admitir su derrota en las urnas.



Rajoy ha lanzado este reproche a Sánchez en su intervención en el acto de presentación del libro del ministro de Economía, Luis de Guindos, titulado "España amenazada" y en el que narra cómo se evitó el rescate y se entró en una senda de recuperación.



El jefe del Ejecutivo ha subrayado que Sánchez, "por algún inexplicable motivo", parece estar decidido a que haya unas terceras elecciones de las que ha asegurado que nadie sacará provecho alguno.



"Unas terceras elecciones sólo supondrán descrédito para los políticos y desconfianza para España", ha advertido.



El jefe del Ejecutivo en funciones ha señalado que lo que necesita España es "el extremismo del sentido común" y él va a seguir dando la batalla para acabar con el ruido y dedicarse a las cosas que importan, como la economía, el empleo, la seguridad y el futuro.



En ese sentido, ha precisado que el fin último de la política no es la polémica, sino la gestión, y que pese a que en la política la discusión, e incluso el espectáculo, tienen su espacio, no pueden ser el fin último.



"No todo puede ser el enfrentamiento obstinado, estéril y al margen de cualquier otra consideración", ha insistido antes de recalcar que debatir por debatir lleva a una "espiral de palabrería".



En ese sentido, ha señalado que las sociedades no pueden vivir en una campaña electoral permanente y que esas campañas duran quince días.



"En ese momento -ha añadido- se acaban las disputas. Los que ganan se ponen a gobernar y los que pierden se ponen a controlar al Gobierno".



Rajoy ha vuelto a alertar de los daños que la falta de gobierno pueden provocar a la economía.



"Estar sin gobierno es algo malo, contraproducente, ajeno a la lógica democrática y muy pernicioso para la confianza económica", ha asegurado.



Y si esos daños no se han producido ya cree que ha sido por decisiones del Ejecutivo como haber aprobado los presupuestos de este año.



Igual de malo que carecer de gobierno cree que sería tener un gobierno que pretenda revertir las reformas que se han aprobado en los últimos años.