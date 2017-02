Miles de personas salen a las calles en las 'Marchas de la Dignidad'

Centenares de personas se han manifestado hoy en Madrid en la Marcha de la Dignidad para "retomar la lucha y volver a la calle" y reivindicar unas pensiones públicas dignas, la derogación de la reforma laboral o la amnistía para las personas encarceladas por ejercer su derecho a protestar.



Con consignas como "Pan, trabajo y dignidad" o "arriba la lucha de la clase obrera" cientos de personas han recorrido la madrileña calle Atocha hasta llegar a la Puerta del Sol en esta Marcha de la Dignidad que se ha sumado a las celebradas en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Murcia, Gijón, Gerona, Figueras, La Coruña, Vigo, Alicante, Elche, Ciudad Real, Valladolid y León.



"Queremos alertar acerca de la necesidad de retomar la lucha y volver a la calle. De hecho las Marchas de la Dignidad tienen como método de trabajo intentar unificar las luchas, aquí gente de la lucha contra los desahucios, en defensa de la sanidad pública, sindicatos contra las reformas laborales o la Coordinadora de Pensionistas", ha expresado la exdiputada Ángeles Maestro.



Durante el transcurso, que se ha desarrollado con normalidad, Maestro ha dicho también que la Marcha de la Dignidad pone de relieve algo "indispensable" en los tiempos que "se avecinan": "retomar la lucha en las calles, barrios, pueblos, en los centros de trabajo y en los de estudio".



"Y, sobre todo -ha añadido- las Marchas de la Dignidad plantean con mucha fuerza que todo lo que reivindicamos es imposible si se paga la deuda, si se cumplen los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea y por la Zona Euro. No se puede hacer, como está planteando esa izquierda que nosotros calificamos de débil que está en el Parlamento, después de lo que pasó en Grecia, el pago de la deuda".



En Barcelona unas 2.500 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado también por las calles del centro de la ciudad para denunciar el alto índice de pobreza y exigir que se garantice trabajo, vivienda y recursos energéticos a todos los ciudadanos.



La marcha se ha iniciado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, sede de la Generalitat y del Ayuntamiento, y ha avanzado por las calles del centro de la ciudad hasta la sede de la compañía eléctrica Endesa, en las inmediaciones del Arco de Triunfo.



Valencia también ha vivido hoy una Marcha de la Dignidad en la que centenares de personas se han manifestado con el lema de cabecera "No más cortes de luz. Pensiones públicas y dignas".



Con esta protesta, tal y como ha explicado el portavoz de la coordinadora en Valencia, José García, se pretende "concienciar no solo a los que están jubilados, sino a los futuros", porque de lo que se trata es la reforma de las pensiones que estudia el Gobierno no pase "desapercibida" como la de 2011.



En Burgos han sido alrededor de cuatrocientas personas las que han respondido a esta convocatoria con el lema "Pan, Trabajo y Techo", y en la que sus manifestantes han denunciado las políticas del PP y el PSOE porque, según han exclamado, "operan como un cáncer que destruye las condiciones de trabajo y vida".



Reformas laborales, recortes en pensiones, copago farmacéutico, desahucios, destrucción de los servicios públicos o la "escandalosa" subida de la luz han sonado en la manifestación en la que se ha pedido un sistema de pensiones garantizado por ley en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).



Asimismo, unas mil personas se han congregado esta mañana en los jardines de Méndez Núñez, en La Coruña, adonde han llegado tras recorrer varias calles de la ciudad en la Marcha de la Dignidad bajo la consigna de "Pan, trabajo y techo".



En el caso de La Coruña han participado distintos dirigentes de En Marea y de las formaciones que la integran, tanto en Galicia como en Madrid, así como el portavoz en el Parlamento gallego, Luis Villares, o la diputada en el Congreso Yolanda Díaz.