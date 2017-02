El Gobierno mantiene contactos “satisfactorios” para aprobar los presupuestos

La aritmética parlamentaria sigue dejando situaciones incómodas tanto en el Gobierno como en el PSOE, en este caso, para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. O quizá, sea parte del teatro de la negociación que mantienen en el largo camino para la aprobación de las cuentas de este año.

Este viernes, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, criticaba con dureza la posición pública del PSOE, que habría comunicado al Gobierno que no apoyará la aprobación de los PGE. “No es coherente rechazar los presupuestos cuando se ha apoyado la aprobación del techo de gasto”, decía el portavoz del Gobierno. Además, ha puesto en tela de juicio la motivación para el rechazo de los socialistas. “Es difícil de entender cómo se pueden rechazar unos presupuestos que no se conocen aún”, ha sentenciado el también ministro de Educación.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que en la anterior legislatura apenas alcanzó acuerdos de envergadura, exige ahora diálogo al PSOE, a quien pide que se deje de “apriorismos” y mantenga la “mente abierta” a unas cuentas que no conocen aún. “No se entiende, las personas normales no hacen eso en sus trabajos, en su vida en general”, insistía Méndez de Vigo.

Sin embargo, el diálogo es fluido y hasta “satisfactorio”, según han apuntado fuentes cercanas al Ejecutivo. Es más, públicamente el Gobierno reconoce que no prevé otro escenario que no sea presentar los presupuestos, lo que daría una evidencia clara de que las negociaciones no van tan mal como quieren hacer ver desde Ferraz y Moncloa.

Lo que sí parece claro es que Rajoy no va a dejar ningún cabo suelto y solo presentará el proyecto de PGE cuando sepa que los aprobará. Así, las cuentas irán al Congreso “cuando haya una certidumbre de que se discutan y se aprueben”, ha dicho Méndez de Vigo. En cualquier caso, “otros partidos tienen que plantearse si conviene los intereses particulares o los generales. El Gobierno va a seguir intentando el diálogo”.

La posición del PSOE

Las consecuencias de los movimientos internos del PSOE también tendrán impacto directo en los PGE y por eso el Gobierno planea presentar sus cuentas antes de junio, según fuentes del Ejecutivo, pero no se atreven a dar una fecha. Y es que el rechazo a las cuentas escenificado por la actual directiva interina del PSOE puede convertirse en un hecho si hay un cambio de rumbo en el partido, lo que podría ocurrir a partir de mayo, con las primarias, y sobre todo, a partir de junio, cuando se celebre el Congreso del partido en el que se elegirá un nuevo secretario general.

En caso de que las cosas sigan en la línea actual, puede ser precisamente el techo de gasto que permitió salir adelante el PSOE el que puede encallar las negociaciones. Se trata del límite para gastar más bajo desde 2012, lo que restringe mucho las posibilidades de ceder que tendrá el Gobierno ante Ciudadanos y PSOE.