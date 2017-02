El director general de Telemadrid afirma que la privatización está "descartada”

El nuevo director general de Radio Televisión Madrileña (RTVM), José Pablo López, apuesta por una Telemadrid "independiente y despolitizada" y por maximizar los recursos publicitarios. A su juicio, la privatización "está descartada" y sobre la plantilla asegura que "el ERE fue traumático. Ahora toca restablecer nuevas relaciones laborales y revisar todos los procedimientos que están en los tribunales", ha dicho esta mañana en los Desayunos de Babelia que organiza "The Experience Club", el foro periodístico enmarcado en Madrid Foro Empresarial (MFE).

López es consciente de que "la marca Telemadrid está dañada". Por eso, quiere optar por un "modelo híbrido", es decir, entidad pública que se ayuda con presupuesto externo. Entiende que una buena fórmula sería hacer los informativos "dentro de la Casa" y contratar otro tipo de programación. También quiere potenciar la radio, Onda Madrid, prácticamente barrida, y que hoy, con 67 trabajadores, tiene no más de 8.000 oyentes.

El Director General apuesta por una televisión "amena, cosmopolita y que nunca vuelva a endeudarse" porque, de suceder esto último, "habría que tomar decisiones traumáticas que afectarían a los trabajadores". De éstos, insiste en su profesionalidad en todo momento pero se lamenta de "haber perdido rostros" en la pantalla.

José Pablo López ha expresado su deseo de trabajar en sintonía con su Consejo de Administración para los nuevos objetivos de programación, de inversión y de modernización. Y ha señalado que "con el presupuesto que tenemos debemos impulsar una redistribución del gasto. Si necesitamos nuevo personal habrá que pedir permiso a la Comunidad de Madrid y pasar a una convocatoria pública. Los que tenían vinculación con Telemadrid tendrían preferencia".

Otro de los objetivos del nuevo responsable máximo de RTVM es fidelizar al público madrileño. Para ello, dedicar más esfuerzo al entretenimiento, el deporte regional, el ocio... además de aspirar a una televisión de mayor contenido regional”. Se ha fijado la meta de volver a situar la cuota de pantalla en la media autonómica del 7%; Madrid se halla en el 3,5%.

"Telemadrid no opina. En Telemadrid opinan todos". Con esta frase, José Pablo López considera que los profesionales de la cadena son "excelentes y saben que están en una televisión pública, no privada. Tenemos que conseguir una televisión plural en la que se trabaje con independencia. Aquí no se está para zumbar a nadie", ha concluido.