Ciudadanos deja claro que Barberá abandona el PP "gracias al pacto anticorrupción"

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro que si Rita Barberá ha abandonado hoy el PP, aunque mantiene el escaño como senadora, ha sido "gracias al pacto anticorrupción" que firmaron con ellos y, por tanto, creen que esa parte del pacto "se ha cumplido".



Villegas en una rueda de prensa en el Congreso ha anunciado también que mañana presentarán en las Cortes valencianas un escrito para pedir a Barberá, que es senadora por designación autonómica, que deje su acta, aunque son conscientes de que no tiene ninguna obligación de hacerlo.



La salida de la exalcaldesa de Valencia, ha subrayado Villegas, es la "demostración" de que se pueden cambiar las cosas negociando y pactando para que "los viejos partidos se muevan de sus usos".



A su juicio, la salida de Barberá del PP no se produce "porque sí", sino debido al pacto de investidura que Ciudadanos y PP firmaron en agosto y en el que se incluían, entre otras medidas anticorrupción, que una persona investigada por este tipo de delitos tiene que abandonar su cargo.



De no haber sido por la existencia de este acuerdo, ha advertido, "se habría cumplido la doctrina Catalá de 'aquí no pasa nada' y mirar para otro lado".



Se refería así a unas declaraciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien afirmó en relación al pacto con C's que la responsabilidad de alguien se determinará cuando haya una "comprobación de los hechos".



Villegas ha asegurado que no han mantenido ninguna conversación con el PP en las últimas horas sobre el caso de Barberá, que sabe muy bien, según él, cuál es la postura de Ciudadanos: no apoyar una eventual investidura de Mariano Rajoy si Barberá no era apartada del partido.



Y sin entrar a comentar el silencio de Rajoy sobre esta cuestión, ha dicho comprender que hay decisiones "dolorosas", sobre todo cuando se trata de "sacar del partido" a una persona con una "biografía" tan ligada al PP y al propio líder popular.



Cree Villegas que aunque siempre se puede manejar mejor una situación de estas características, "ponen en valor" lo que se ha conseguido.



Hasta hace pocos meses, ha señalado, "nadie pensaba" que un responsable del PP iba a dejar el partido por corrupción política, pero hoy "nadie entendería" que un cargo del Partido Popular siguiese en su puesto tras ser imputado por corrupción.



"Y eso se debe a las condiciones que Ciudadanos está imponiendo a los viejos partidos", ha recalcado.



Por otro lado, el dirigente de Ciudadanos sigue pensando que un gobierno en minoría del PP es mejor opción que unas terceras elecciones.