"En este país no hay industria para subir el caché de un actor por un Goya"

-¿Ha estado estos días previos a la ceremonia de los Goya más nervioso que de costumbre?

-Un poquito, y sobre todo más cuando se ha ido acercando la fecha, pero hay que disfrutarlo, porque ya estar ahí es un premio.

-¿Tiene preparada su reacción tanto si gana como si pierde?

-No lo he pensado ni preparado. Ganar va a estar muy difícil, así que improvisaré. Por mucho que te prepares, una vez que estás en el escenario los nervios, la ilusión y la alegría si te lo llevas hace que se te olvide todo y que tengas que ser espontáneo.

-¿Ganar un Goya, algo que usted ya sabe lo que es, cambia realmente la vida de un actor?

-Quizás les cambie a la gente el cómo me ven a mí, pero yo he seguido siendo el mismo, o espero.

-¿Y sube mucho el caché de un actor cuando lo gana?

-No, en este país no hay industria para eso. Es verdad que ya no estamos para abajo, y no sólo en la interpretación, y que estamos en la línea ascendente. Esperemos que se recupere todo el país.

-¿Qué tal está siendo la experiencia de 'Amar es para siempre'?

-Muy buena. Ya había muy buen ambiente pero ha habido mucha química además entre todos los que hemos entrado y estamos muy a gusto.

-Y encima ahora con el primer disco a la venta...

-Unir música con cine siempre es bueno, y además es una promoción porque le da un lavado de cara a la serie, y todos los que estamos en la serie salimos favorecidos.

-¿Ha notado realmente esa dificultad añadida que dicen que tienen las series diarias?

-Un poco, porque al fin y al cabo todo se hace muy rápido, pero al final, con humor, con buena actitud como estamos todos, no es tan duro como lo pintaban.

-Al menos ha tenido suerte de llegar en los años sesenta, que no eran tan 'oscuros' como los cincuenta...

-Sí, ya estamos en el 68 y cada vez se acerca más a la actualidad, aunque todavía no podemos venir al plató con la ropa de casa.

-¿Se ha aclimatado también a lo de llegar por la mañana al plató en el 2017 y meterse de repente en 1968?

-Al final es fácil, porque ya había hecho series de época. Yo creo que es bonito recordar el pasado y volver a contarlo.

-Al margen de un trabajo en TV3, no había hecho TV desde 'Gran Reserva', ¿no le ofrecían papeles o es que no le interesaban?

-Simplemente porque no había coincidido, y había estado en otros proyectos. Las cosas llegan cuando tienen que llegar.

-Proyectos

-Empiezo a ensayar en un mes una obra de teatro, 'La cantante calva', en el Teatro Español, con Fernando Tejero y Adriana Ozores, y la iré combinando con la serie porque en TV han sido muy majos y me van a ayudar a compaginarlo.