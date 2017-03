Grandes recursos para pequeñas empresas

En el mundo globalizado en el que nos encontramos, Internet y las estrategias a través de la red se han convertido en una necesidad para cualquier empresa. No importa si se trata de una gran compañía multinacional o de un autónomo que quiere ofrecer sus servicios, el marketing digital es hoy una de las cosas de las que no se puede prescindir. El problema es que, si bien las grandes no tienen problema en contratar expertos y tenerlos a su disposición en todo momento, las pymes no cuentan con recursos, humanos o económicos, que les permitan competir al mismo nivel. Se hace necesario recurrir a fórmulas que sirvan para cubrir las necesidades, pero con un coste asequible y que ofrezca unos resultados aceptables.

Una red de expertos en marketing online para servicios a bajo coste

Los entornos colaborativos han supuesto un gran avance para las pequeñas y medianas empresas. Los espacios de coworking ofrecen la posibilidad de que varias empresas tengan salas de reuniones y lugares de trabajo sin que esto suponga un coste muy elevado. Y lo mismo se puede decir de los servicios de una agencia de marketing digital lowcost que trabaje para una serie de empresas de forma externa, abaratando los costes de contratar personal o tener en exclusiva a una agencia.

El principio de esta red de profesionales de marketing online es muy parecido al de los espacios de trabajo en grupo. Cuando alguien necesita de un experto, contacta con él y este le ayuda a desarrollar la estrategia que necesita en cada momento, sea llegar al público local, nacional o internacional, adaptando los servicios a estas características.

Lowcost no siempre es mala calidad

El concepto de servicios de bajo coste se ha llevado a un extremo peligroso, reduciendo tanto el precio que la calidad se ha resentido. Esto ha llevado a pensar que lowcost es algo malo, un recurso al que solo se puede acudir si no hay más remedio. Sin embargo, los servicios de Inbound Marketing para Pymes y autónomos a los que nos referimos no son, ni mucho menos, un plan “B” cuando no se puede recurrir a otra agencia. Se trata de unir fuerzas para que todo el mundo se beneficie y no haya que invertir demasiados recursos económicos. El resultado es un sistema de empresas de pequeño y mediano tamaño competitivo y que puede plantarle cara a las grandes corporaciones, que tienen recursos de sobra para dedicar al marketing digital.

Las pymes se merecen tener opciones

Que una empresa sea pequeña y no tenga tantos recursos como los gigantes no tiene por qué ser un problema. Gracias a las agencias de servicios en red, es posible desarrollar campañas de marketing online, detectar los nichos de mercado en los que hay recorrido y explotar los recursos para el beneficio de todos. Los entornos colaborativos y las nuevas agencias de servicios para pymes son grandes recursos para llevar a tu empresa al lugar que se merece.