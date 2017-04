Se reabre la guerra entre Manuel Benítez y Manuel Díaz ‘El Cordobés’

Manuel Díaz 'El Cordobés' está recibiendo por parte de su familia paterna 'una de cal y una de arena'. Desde que el test de paternidad diera positivo y se demostrara de manera legal, después de tantos años, que es hijo biológico de Manuel Benítez 'El Cordobés', el reencuentro entre ambos ha sido de lo más esperado por todos.

El acercamiento que a día de hoy sí que es un hecho es el que se ha producido entre hermanos. La relación entre Díaz y Julio Benítez marcha a las mil maravillas, y después de torear juntos de manera profesional también lo han hecho en su tiempo libre, como bien han compartido ambos en sus respectivas cuentas de Instagram.

¡Las mejores cosas de la vida...no son cosas. Son los momentos que te regala el destino, el futuro que escribimos con el corazón! Una publicación compartida de Manuel Díaz "El Cordobés" (@elcordobesoficial) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 2:27 PDT

Tras compartir, por primera vez, corrida con su hermano, ambos han decidido repetir experiencia después de los buenos resultados obtenidos. El lugar elegido es el pueblo natal de su progenitor, algo que al mismo Manuel Benítez no le ha hecho ninguna gracia. El diestro ha asegurado que no irá a la corrida, según Chance, y que él lo que quiere es estar con su hijo lejos de la prensa: "Yo le he dicho a Manolo que tenía siete vacas. Tenía siete vacas, ¿eh? Antes de Morón. Tres para él, tres para mi hijo Julio y una para mí", revela, asegurando que quería torear con él lejos del ojo mediático.

"Todo esto es para marear la perdiz", ha afirmado el extorero y padre de Manuel, muy enfadado. Además, cree que esto es todo una pura cuestión de markenting, para ganar más fama a costa de una situación familiar. Por su parte, Díaz, que se toma el asunto con resignación, declaró: "Pues nada, que me ha durado muy poco el padre, no me ha durado ni un mes, pero no pasa nada". Una situación difícil para un hijo que, según sus palabras, lo único que quería era un abrazo de su padre.