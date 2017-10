Así ha transcurrido el referéndum del 1-O sobre la secesión de Cataluña

22:00 horas. Sin datos oficiales hasta el momento. Es posible que no haya resultados hasta el próximo lunes.

21:49 horas. Sigue el recuento de votos, pero a esta hora no hay ningún resultado oficial.

21:37 horas. La asociación Societat Civil Catalana ha reclamado hoy que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y todo el Govern "queden apartados de la política indefinidamente" al creer que son los principales responsables de las tensiones vividas en Cataluña.

21 34 horas. Habla Joan Tardà, diputado de Esquerra: "Adeu España, Adeu Rajoy".

⚠️La gente se está movilizando para ir a Génova⚠️

Exigen la detención de los golpistas, la aplicación del Art.155 y apoyar a la GC y al CNP — Pedro Altuna ن ✞ (@pedro_altuna) 1 de octubre de 2017

21:23 horas. Varias personas comienzan a movilizarse a través de Twitter para ir a Génova (sede del PP) para reclamar al Gobierno mano dura contra Carles Puigdemont y el resto de precursores del referéndum ilegal.

Gràcies @mossos per la feina i compromís i per complir les ordres rebudes amb els principis q inspiren la nostra noble professió. Continuem — Mossos (@mossos) 1 de octubre de 2017

21:15 horas. Los Mossos se han felicitado en Twitter: "Gracias Mossos por el trabajo y compromiso para cumplir las órdenes recibidas con los principios que inspiran nuestra noble profesión. Continuamos".

21:07 horas. En unos minutos comparecerá el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont.

21:01 horas. Comparece Albert Rivera: "Yo quiero que haya urnas, pero de manera oficial. No hemos llegado hasta esta situación por casualidad. Mirar hacia otro lado no es la solución. Ciudadanos advirtió que el nacionalismo se estaba haciendo cada vez más fuertes, mientras PSOE y PP pactaban con independentistas".

No se puede olvidar la voluntad de tantos catalanes que quieren expresarse. ¡Qué gran error! Tanta violencia por no haber sabido escucharnos — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 1 de octubre de 2017

21:00 horas. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, también se ha pronunciado sobre los altercados ocurridos este domingo en Cataluña.

22:55 horas. Cerca de cumplirse una hora desde que se cerraran los colegios electorales. Las personas encargadas de las mesas que se han podido constituir en la votación de este domingo por el 1-O en Cataluña, y cuyas urnas no han sido retiradas, han empezado sobre las 20 horas a recontar los votos emitidos, sin ningún tipo de control oficial.

20:49 horas. La Generalitat anuncia que emprenderá acciones legales contra la Policía Nacional y la Guardia Civil. El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha abierto diligencias previas por una denuncia de la Generalitat contra la Policía Nacional y el Instituto Armado por las actuaciones llevadas a cabo durante toda la jornada de hoy en Cataluña para impedir el referéndum de independencia.

20:43 horas. Sigue hablando Pedro Sánchez: "Esta consulta pervierte el concepto de la Democracia. En Cataluña existe un arraigo independentista real y no podemos obviarlo. Siempre hemos dicho que no hacer nada es la peor manera de arreglar algo. Pedimos a Rajoy que negocio, que negocie y que negocie. El Gobierno de España está siendo arrastrado por las circunstancias"

20:40 horas. Comparece ahora el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: "Los máximos responsables de las imágenes que hemos visto hoy son Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. Esperemos que este referéndum no sirva para declarar la independencia unilateral de Cataluña. Estamos en un momento que el interés general debe de primar por encima de todo, estamos hablando de convivencia. Es el momento de la razón, del sentido común que ha estado ausente durante los últimos años en España y Cataluña".

20:39 horas. Última hora: Se suspende el partido entre el Nastic y el FC Barcelona 'B', "por motivos de seguridad".

20:33 horas. Finaliza la rueda de prensa convocada por Mariano Rajoy: "Me propongo convocar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para debatir sobre un futuro juntos. Además he solicitado comparecer en el congreso."

20:30 horas. Mariano Rajoy: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos cumplido con nuestra obligación y hemos actuado con la Ley y sólo con la Ley. Hoy ha prevalecido la Democracia. Este proceso sólo ha servido para provocar situaciones indeseadas. Debemos de recuperar cuanto antes la convivencia. No voy a cerrar ninguna puerta porque no es mi manera de hacer política. No podemos permitir que la voluntad de concordia de los últimos cuarenta años se destroce por unos pocos"

20:27 horas. Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno: "Los promotores del referéndum sabían que no se iba a producir la consulta porque era ilegal improcedente e imposible, pero han seguido adelante.

20:23 horas. Continúa hablando Rajoy: "Durante este proceso se ha producido adoctrinamiento de niños, acoso a jueces, acoso a periodistas... Los responsables de estos hechos son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad, no busquen más culpables. El cauce para debatir sobre sus demandas políticas sólo puede venir de un diálogo legal. La gran mayoría del pueblo de Cataluña no ha querido participar del guión de los secesionistas"

20:21 horas. Comparece Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. "Siempre he creído que mi obligación era proteger la democracia, ser el presidente de todos los españoles. A esta hora puedo decirles que no ha habido referéndum sobre la independencia de Cataluña. Hoy hemos assitido a una mera escenificación. En esa irresponsable estrategia política, algunos han vulnerado los derechos más fundamentales".

20:20 horas. Diez personas han tenido que ser atendidas por irritaciones causadas por gas pimienta con el que agentes de la Guardia Civil han rociado hoy a los manifestantes que intentaban impedir el cierre de un local electoral en la localidad de Aiguaviva (Girona). Según han informado fuentes sanitarias, una de las diez personas ha tenido que ser ingresada en un centro sanitario debido a una crisis de ansiedad que ha sufrido durante la intervención policial contra el referéndum.

20:10 horas. El 'Govern' eleva la cifra de heridos durante los altercados producidos este domingo hasta las 761 personas.

20:03 horas. Imágenes de júbilo y celebración en los colegios electorales. La Guardia Civil y la Policía Nacional no han entrado en las escuelas para requisar las urnas.

20:00 horas. Se cierran los colegios electorales en estos momentos. De momento, no hay datos oficiales y se desconoce si al final el 'Govern' publicará los resultados del referéndum.

Estamos en Barcelona Cataluña sigue siendo España https://t.co/mGqiDfmic1 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 1 de octubre de 2017

19:56 horas. Vox despliega una bandera de España gigante en Barcelona.

19:46 horas. Pablo Iglesias comparece ante los medios de comunicación: "Las órdenes del Gobierno hablan de una situación de represión en Cataluña. Tenemos una crisis de Estado".

19:42 horas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá ante los medios a las 20:15, informan fuentes de Moncloa.

19:35 horas. Los Mossos d'Esquadra han recibido hoy 48 denuncias de personas que han resultado heridas en las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum en Cataluña.

Me ha gustado un vídeo de @YouTube (https://t.co/pwsI1pBrIY - Piqué rompe a llorar al hablar sobre lo ocurrido en Catalunya | FC — Gustavo (@RPGustavoo) 1 de octubre de 2017

19:30 horas. Piqué sale ante los medios y se emociona al hablar de los altercados ocurridos este domingo en Barcelona. "Si molesto en la selección me apartaré antes del Mundial", ha afirmado.

19:23 horas Un poco más de media hora para el cierre de los colegios electorales. En algunas escuelas ya ha comenzado el escrutinio de votos.

Manifestación en Madrid a favor del referéndum en Cataluña pic.twitter.com/bceziXXJ9E — 6W (@6W_es) 1 de octubre de 2017

19:20 horas. La presencia de ultraderechistas en la manifestación convocada en la Puerta de Sol de Madrid a favor del derecho a decidir ha provocado momentos de tensión al inicio de la convocatoria, que está siendo vigilada por miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Edinburgh crowds now marching from Spanish Consulate to EU Commission to protest silence over repression against #CatalanReferendum pic.twitter.com/GEjD6HzeRW — Gordon Maloney (@gordonmaloney) 1 de octubre de 2017

19:00 horas. Manifestación en Edinburgo a favor del referéndum.

18:53 horas. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hasta las seis y media de la tarde al menos a seis personas en Cataluña por delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.

18:50 horas. El 'Govern' todavía no sabe qué hará después de contar los votos. Se plantean dar o no una cifra.

1 8:49 horas. La ANC está llamando a la gente para que vuelva a los colegios. En algunas escuelas se están formando barricadas.

18:44 horas. Comparece EN DIRECTO Jordi Turull: "Es un escándalo internacional la actuación del estado español s la vergüenza de Europa. El estado español se ha puesto en una situación muy comprometida y tendrá que acabar respondiendo a los tribunales internacionales

Andrea • Ahora

18:35 horas. Fuertes medidas de seguridad en la Puerta del Sol ante la manifestación a favor del referéndum que tendrá lugar a las 19:00 horas.

18:28 horas. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hasta las seis de la tarde al menos a cuatro personas en Cataluña por delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.

18:24 horas. La entidad Sociedad Civil Catalana ha difundido hoy imágenes en las que muestra a dos personas votando en dos mesas electorales distintas y también cómo una niña deposita un sobre en una de las urnas del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

17:39 horas. Los catorce miembros del gobierno catalán, entre ellos el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han conseguido votar en el referéndum de hoy, suspendido por el Tribunal Constitucional.

17:33 horas. Los Mossos cifran en 244 el número de colegios cerrados por mandato judicial hasta las 5 de la tarde en Cataluña, en tanto que Interior informa de que la Policía y la Guardia Civil han clausurado 92 y han detenido a tres personas, una de ellos menor de edad, por desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.

17:24 horas. Imágenes impactantes de varios mossos d'esquadra llorando y aclamados por la multitud en uno de los colegios electorales.

17:22 horas. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado hoy que "la estrategia represiva del PP y sus aliados ha fracasado" y ha acusado a los populares de defender "a palos" la democracia y de traicionar a las fuerzas de seguridad al "obligarles a actuar contra la población civil".

17:10 horas. El Ministerio del Interior ha informado de que, a las cinco de la tarde de hoy, la Policía y la Guardia Civil habían cerrado 92 centros de votación en toda Cataluña y habían detenido a tres personas, una de ellos menor de edad, por delitos de desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

17:05 horas. El' Govern' cifra en 465 los heridos tras las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil para frenar el 1-O

16:59 horas. Continúan los enfrentamientos entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.

16:54 horas. El presidente de ERC en Tarragona, Sergi Albarrán, ha resultado herido en un enfrentamiento con agentes antidisturbios de la Policía Nacional en la plaza Imperial Tarraco de Tarragona, donde han cargado para poder retirar urnas de un centro de votación, según ha informado Esquerra.

Nuestra interv policial se está realizando sin alterar la normal convivencia ciudadana, aplicando ppos de proporcionalidad y oportunidad — Mossos (@mossos) 1 de octubre de 2017

16:39 horas. Los Mossos d'Esquadra han insistido en que están actuando para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum "de manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana".

16:30 horas. Dimite el vicepresidente del FC Barcelona, Carles Villarubí, por la decisión del club de jugar el partido contra Las Palmas a puerta cerrada.

16:30 horas. Continúan los disturbios en toda Cataluña. En este vídeo se observa como la Policía Nacional retrocede ante la presión de los ciudadanos.

16:24 horas. Un hombre, de unos 70 años, ha sufrido una parada cardiorespiratoria en Lleida cuando las fuerzas de seguridad se disponían a desalojar la escuela La Mariola, habilitada como colegio electoral para el referéndum convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional.

16:19 horas. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su "malestar" por cómo se está desarrollando la jornada en Cataluña

15:54 horas . Finalmente el partido entre el FC Barcelona y Las Palmas se jugará a puerta cerrada.

15:52 horas. En la localidad de Gavá hay Policías Locales y Mossos de Escuadra detenidos por la Guardia Civil, según informan fuentes policiales.

15:48 horas. La Fiscalía abre causa judicial a Trapero, jefe Major de los Mossos, por denegación de auxilio, desobediencia a los autos judiciales, y un par de causas más. La CEP se persona como acusación popular.

15:45 horas. La Policía Nacional detiene a un Mosso d'Esquadra. Según fuentes policiales, el arrestado empezara a dar patadas al vehículo del agente que se estaba llevando las urnas.

15:32 horas. Continúan las colas en muchos centros electorales.

15:06 horas. Ambos clubs de fútbol no han confirmado la suspensión del encuentro. Fuentes del equipo azulgrana confían en que en caso de celebrarse el partido, sea a puerta cerrada

14:45 horas. Según Rac1 el partido Fc Barcelona-Las Palmas ha sido suspendido. Los hechos y los incidentes ocurridos en Barcelona y en diferentes puntos de Barcelona con motivo de la celebración del referéndum en Catalunya han llevado a las fuerzas y cuerpos del orden a no poder garantizar la seguridad del encuentro.

14:40 horas. El Gobierno pide a la Generalitat "que ponga fin a esta farsa sin sentido"

14:35 horas. La Generalitat asegura que hay 337 heridos por las cargas policiales

14:15 horas. Soraya Saez de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno: "A menos de una hora han liquidado cualquier vestigio de apareciencia de referéndum. La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad. No ha habido referéndum".

14:00 horas. El juzgado de instrucción número 4 de Lleida ha abierto diligencias por un posible delito de desobediencia por parte de los Mossos. Según el auto del juez, el pasado 27 de septiembre, el TSJC ordenó a los Mossos que impidieran la utilización de edificios públicos para la celebración del referéndum y que se requisara todo el material relacionado.

13:46 horas. Suspendidos todos los partidos de la Federación Catalana de Fútbol de categorías inferiores.

13:30 horas. Un hombre ha resultado herido en el ojo por el impacto de una pelota de goma a consecuencia de una de las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum, por lo que va a ser intervenido quirúrgicamente, según han informado a Efe fuentes sanitarias.

13:18 horas. Nueva carga policial en Hospitalet de Llobregat. La Policía ha entrado en un colegio para retirar las urnas y la gente comienza a increpar a los agentes.

13:12 horas. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado hoy al "cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza" el "simulacro de votación" del 1-O y ha pedido a Mariano Rajoy y Carles Puigdemont que "renuncien a sus responsabilidades" si no son capaces de restablecer la "normalidad".

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado hoy que los Mossos d'Esquadra han enviado esta mañana un escrito pidiendo colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil en 233 colegios electorales del referéndum, porque "necesitaban ayuda para dar cumplimiento a la orden judicial".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá a primera hora de la tarde en el Palacio de la Moncloa para hacer balance de la jornada que se está viviendo en Cataluña.

La Guardia Civil ha detenido a una persona por desobediencia ante un colegio electoral del referéndum del 1-O, suspendido por el Constitucional, tras unos momentos de tensión con los agentes que trataban de cerrar el local.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado "profundamente" lo que está sucediendo hoy en Cataluña y ha pedido que la situación no empeore para que no se haga inviable el "cauce de diálogo que esta situación necesita imperiosamente".

Efectivos de la Policía Nacional han efectuado hoy en Sabadell (Barcelona) al menos tres disparos al aire con sus escopetas de pelotas de goma cuando se retiraban de un colegio en el que habían requisado las urnas, ante el acoso de varias decenas de manifestantes.

El FC Barcelona solicita a la Federación Española la suspensión del partido de Liga que le enfrenta esta tarde a Las Palmas.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de octubre de 2017

​ El central del fútbol club Barcelona, Piqué, también ha votado y ha presumido de democracia en las redes sociales.

Vota en estos momentos el diputado de Esquerra en el Congreso, Grabiel Rufián.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado este domingo de que en las primeras horas de la mañana se han "neutralizado" unos 70 centros de votación y se ha bloqueado el sistema diseñado para votar de forma electrónica en una actuación marcada por "la proporcionalidad".

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat ha atendido a 38 personas que han resultado heridas en la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum, tres de ellas grave pues son personas con mareos, crisis de ansiedad o contusiones.

Distintos coros se levantan durante la concentración en la Plaza Mayor: de "Cataluña es Espana" a "Viva la legión" pic.twitter.com/nzqEqd5KlX — Francesco Rodella (@francrodella) 1 de octubre de 2017

Distintos coros se levantan durante la concentración en la Plaza Mayor: de "Cataluña es Espana" a "Viva la legión"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado hoy que le "repugna" lo que está haciendo el PP a la democracia y ha acusado a los populares de "corruptos", "hipócritas" e "inútiles".

Xavi Hernández, excapitán del FC Barcelona y actual jugador del Al-Sadd Sports Club, de Catar, ha dado hoy su apoyo al referéndum independentista y ha calificado hoy de "vergüenza" lo que está sucediendo hoy en Cataluña.

La Policía Nacional intenta entrar a un colegio de Cataluña donde se había producido un encierro.

Puigdemont, Junqueras, Forcadell no han podido votar en sus colegios; los tres han tenido que recurrir a otro. Artur Más sí ha votado en su colegio por tratarse de un centro privado, que por esa condición no estaba afectado por el auto de la jueza

El 'conseller' de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, ha pedido hoy hacer "un gesto democrático y masivo" contra la "violencia del Estado" tras depositar su voto esta mañana en el casal cultural Mirasol de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

El excapitán del F.C. Barcelona Carles Puyol se ha pronunciado este domingo a favor del referéndum independentista en Cataluña: "¡Votar es democracia!".

La Generalitat asegura que se han constituido el 73% de las mesas.

Habla ahora Jordi Turull: "Solicitamos la dimisión inmediata de Enric Millo".

El 'Govern' asegura que ya no funciona el sistema informático anunciado a primera hora de esta mañana por el 'conseller' de Presidencia, Jordi Turull, para permitir una nueva forma de votación.

"Es muy importante que el resto de España sepa los valores que tenemos". Estas son las palabras -entre lágrimas- de un votante.

Imagen del 'vicepresident', Oriol Junqueras, votando.

Los Mossos d'Esquadra aseguran que están "en la calle trabajando" par cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de cerrar los locales electorales del 1-O, "con proporcionalidad".

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha llamado a los catalanes a que antepongan sus "convicciones" a la "fuerza bruta" del Estado y que no caigan en ninguna provocación.

Comienza la tensión en el centro de Barcelona. La Policía Nacional dispara balas de fogueo a un centenar de jóvenes que no cesan de tirar todo tipo de objetos a los agentes.

En Sabadell, un colegio ha vuelto a reabrir un colegio tras entrar la Policía Nacional para requisar las urnas. "Se han llevado poca cosa", declara un miembro de la mesa elecotral.

El censo virtual ya no funciona.

El 'Govern' busca alternativas en Reino Unido para que se pueda votar a través de internet, tras desarticular el Gobierno Central el sistema informático anunciado este domingo por Turrull.

La Policía Nacional ha entrado en el colegio Nostra Llar de Sabadell (Barcelona), donde tenía previsto votar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y ha requisado las urnas y las papeletas del referéndum de independencia convocado por la Generalitat de forma unilateral.

Oriol Junqueras, 'vicepresident' de la Generalitat, afirma que sí ha podido votar. Además, Junqueras asegura que los resultados del referéndum será válidos.

ANC y Òmnium hablan de "violencia del Estado" en el 1-O. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium han reivindicado "más democracia" ante lo que califican de "violencia del Estado" en el desalojo y la confiscación de urnas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, una acción de las fuerzas de seguridad que han tachado de "vergüenza".

En Hospitalet de Llobregat se está votando con total normalidad y sorprende la escasa presencia policial.

Última hora: El 'president, Carles Puigdemont, ya ha votado en un colegio de Cronellà del Terri.

Los antidisturbios de la Policía Nacional se preparan con escopetas de pelotas de goma en los alrededores del colegio Ramón Llull. De hecho, comienzan a escucharse los primeros disparos, mientras la gente que se agolpa en la escuela grita: "Fora Fora" (fuera, fuera).

Porrazos, empujones, ancianas arrastradas. Lo que está haciendo el PP a nuestra democracia me repugna. Corruptos, hipócritas, inútiles — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 1 de octubre de 2017

Sigue la cascada de reacciones sobre lo que está ocurriendo este domingo en Cataluña. Ahora, Pablo Iglesias culpa al Partido Popular de los altercados y aprovecha para tildar a la formación de corruptos.

Imágenes de tensión en Sabadell. Una muchedumbre comienza a increpar a los cuerpos de seguridad y gritan: "No ting po" (no tenemos miedo). Se han podido escuchar dos disparos.

Los Mossos d'Esquadra ya han desalojado, precintado y retirado las urnas de más de 90 colegios.

📢 No hay nada más democrático que votar ni nada más antidemocrático que votar fuera de la ley y sin garantías. https://t.co/cumClnBtNn — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 1 de octubre de 2017

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, que este domingo asistirá al izado de la bandera española en Torrejón de Ardoz también se pronuncia en contra del referéndum ilegal.

Ya está la @guardiacivil en el interior del colegio donde iba a votar @KRLS Puigdemont. A ver si ahora tiene huevos de acercarse. #APorEllos pic.twitter.com/0qJ84MDv47 — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) 1 de octubre de 2017

Los Mossos han remitido a los responsables de la Policía y la Guardia Civil un listado de puntos de votación donde necesitan que sus agentes acudan para reforzar la seguridad y evitar incidentes.

Un presidente de gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciutat de pau, no té por #MésDemocracia @marianorajoy — Ada Colau (@AdaColau) 1 de octubre de 2017

La alcaldesa de Barcelona todavía no ha hecho acto de presencia en el colegio donde debería de votar, pero si ha lanzado un tuit donde culpa a Mariona Rajoy de la situación de tensión que se vive este domingo en Cataluña.

El colegio donde debería de votar el 'presiden', Carles Puigdemont, está custodiado por agentes de la Guardia Civil. El precursor del referéndum ilegal no podrá votar en Sant Julià de Ramis, Girona.

Habla el delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló: "A estas horas no hay un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Los Mossos tenían que evitar que se abran los colegios, pero lamentablemente no ha sido en la mayor parte de los casos. Se ha impuesto la línea política".

Los Mossos d'Esquadra solicitan refuerzos a la Policía Nacional y la Guardia Civil ante la imposibilidad de controlar las masas y desalojar los colegios donde se está produciendo la votación sobre la independencia de Cataluña.

La @policia, a pesar del acoso, retira urnas del referéndum ilegal en el instituto Jaume Balmes de Barcelona#EstamosporTI pic.twitter.com/ppMVLlpAOK — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 de octubre de 2017

Comienzan a llegar las primeras unidades de la UIP de la Policía Nacional a los colegios para desalojar los colegios.

Los Mossos d'Esquadra no han logrado precintar todos los locales, colegios y recintos habilitados por la Generalitat para la votación.