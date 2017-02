Consejos útiles para alquilar un coche

Cuando sales de viaje y quieres moverte por la ciudad, a menudo no puedes recurrir al transporte público. Algunas veces la red de transporte no es todo lo buena que se espera, mientras que otras quieres tener la libertad de decidir cuándo, cómo y dónde te desplazas. En estos casos, lo mejor es recurrir al alquiler de un coche, una opción muy práctica que puede cubrir tus necesidades. El alquiler coche Málaga Renfe, por ejemplo, te permitirá moverte por la ciudad desde el momento en el que pongas un pie aquí. Si estás pensando en esta forma de moverte, echa un vistazo a algunos consejos que te ayudarán a acertar en tu decisión.

Reserva lo antes posible

Lo primero que te interesa saber es que la anticipación en importante. No esperes al día anterior a tu llegada o a llamar cuando estés en el destino, ya que probablemente no encuentres un coche adecuado o tengas que rascarte el bolsillo más de lo que esperabas.

Sobre todo en determinadas fechas, los coches de alquiler tienen una gran demanda. Así que, en el momento en el que sepas cuándo vas a viajar, contacta con tu empresa de alquiler y haz tu reserva. Tendrás más opciones para elegir y podrás ajustarla a tu presupuesto. Que no te importe reservar con muchos meses de antelación, porque no te supondrá ningún cargo hasta que no lo cojas.

Contrata con seguro a todo riesgo

Es un poco más caro, pero nunca sabes qué es lo que te puede pasar en la carretera. Imagina que te dan un golpe y no se paran para dar los datos, o que te arañan estando aparcado. Si no tienes un seguro que lo cubra todo, tendrás que hacerte cargo y pagarlo de tu bolsillo. Nada podría arruinar tu viaje como esto, ¿no te parece?

Además, el depósito que tendrás que dejar será menor si contratas con este seguro.

Devuelve el depósito lleno, siempre

La mejor opción de alquiler es que te entreguen el coche con el depósito lleno y tú lo devuelvas igual. El motivo es que la empresa de alquiler suele incrementar un poco el precio por litro. No es mucho, pero al precio al que está la gasolina lo mejor es llenar tú mismo el depósito y pagar lo justo.

Extras, sólo si lo necesitas

Muchos modelos de coche de alquiler incluyen extras que encarecen su precio. Acéptalo solo si te hace falta. De lo contrario no lo hagas. Puede que el alquiler coches aeropuerto Málaga requiera de un portaequipajes, pero si llevas una bolsa de mano o una mochila, no tiene sentido pagar un extra que no utilizarás en ningún momento.

Alquilar un coche te proporciona gran libertad, y es una alternativa a tener coche propio, sobre todo si no lo utilizas de forma continua. Y por supuesto, la mejor opción cuando haces turismo y quieres independencia. Sigue estos consejos y no solo lo conseguirás, sino que podrás disfrutar con mayor seguridad y ahorrando unos euros, que nunca vienen mal.