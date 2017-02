Semana Santa Ideal en Grecia

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y si aún no has pensado cómo disfrutarla, te lo ponemos fácil. Decídete a viajar a dejar atrás la rutina, a desconectar a conocer un lugar diferente, un país que no te dejará indiferente como es Grecia. Imagínate una Semana Santa en Grecia, sería una semana de ensueño. Grecia es un país rico en historia y monumentos, además de disfrutar de sus pasajes y playas paradisiacas puedes nutrirte de historia. Tiene rincones magníficos donde perderte y vivir como si estuvieras en otra época.

En eGrecia.es encontrarás paquetes de viajes a precios muy competitivos, podrás visitar los rincones más turísticos y también los más escondidos pero no menos importantes. Hay ofertas para Atenas con un circuito por toda su historia. Otra opción diferente sería conocer Atenas y además embarcarte en un crucero por todas las Islas Griegas que no te dejará indiferente (los cruceros están confeccionados a su medida, pueden ser en navegación por altamar o con opción a una estancia en la preciosa isla de Santorini). Si prefieres más en plan payas que turismo, puedes elegir Mykonos o Santorini, incluso Creta.

Hay diferentes viajes a Grecia, selecciona lo que más te gustaría y déjate llevar por ese desconocimiento que tiene hacía este país, o si ya has estado y quieres volver a repetir esa experiencia única e inolvidable que te ofrece el país helénico.

Qué ver en Grecia

Esta tierra ofrece verdaderas preciosidades culturales, es una escapada emocionante para cualquier visitante. Es un país que deslumbra belleza y pureza, por eso es conocido como el país helénico del sol, mar y paisajes espectaculares. Si viajas a la capital, Atenas, no puedes perderte sus majestuosos monumentos y museos arqueológicos donde se alberga muchísimos años de historia y que es muy interesante de conocer. Tienes que ver bien de cerca la Acrópolis y el Partenón, los cuáles han marcado los siglos de historia de la ciudad. También tienes que ver sus plazas con tabernas típicas.

Para disfrutar de esta bonita ciudad lo ideal sería que hicieran algunos circuitos a Grecia, ya que, será imposible conocer toda la ciudad en un solo viaje. Esta opción te permitirá conocer muchos sitios del país y poder ver más lugares característicos que Atenas, como por ejemplo pasear por sus bonitas islas como Mykonos, Santorini, Rodas, Kos, Naxos, entre otras muchas. Si decides irás allá de Grecia, hay otros circuitos que te permiten conocer otras partes del mundo como pueder ser Turquía o Macedonia, dada su proximidad.

Los guías encargados de los circuitos son profesionales con una dilatada experiencia en circuitos griegos, además son conocedores de toda la Historia de Grecia, para que el circuito sea lo más completo posible y puedas descubrir lo máximo posible. En eGrecia Viajes hay diversidad de circuitos que pueden adaptarse a tu inquietud y conocimiento por esta bonita ciudad, y lo mejor de todo es que puedes realizar el viaje a tu medida. Puedes explorar la cultura de la Grecia clásica y Medieval. Puedes encontrar circuitos culturales en Atenas, en Peloponelso, Delfos y Meteora, Argolis y Olympia. Si viajas a Grecia será una Semana Santa inolvidable.