Las casas de lujo, al alza

Si bien es cierto que la mayoría de la población sí ha notado, y de forma negativa, los efectos de la crisis económica en España, hay un sector en el que parece que nada haya pasado en los últimos años. Hablamos de las casas de lujo, que han experimentado un importante crecimiento en cuanto a búsquedas según un informe reciente de Idealista, un portal especializado en la compra, venta y alquiler de todo tipo de propiedades. Los datos que arroja el citado sitio apuntan a que la gente busca hasta un 78,8% más casas de lujo en el último lustro. Cifras que contrastan, como es obvio, con la realidad de muchas familias que en el mismo tramo de tiempo han tenido que abandonar su vivienda o pasarse a apartamentos de alquiler tras perder su empleo o no llegar a final de mes. Son los contrastes que siempre deja la economía en situaciones como las que ha vivido y vive actualmente el país.

A partir de un millón de euros

Las casas de lujo en Barcelona son de las que más atracción causan entre quienes buscan una vivienda única, bonita y de ensueño. Existen casas de lujo en Barcelona para los más exigentes que se encuentran en zonas como Pedralbes, Sarrià y La Bonanova y que bien pueden ser alquiladas o compradas. No es de extrañar pues que la venta de casas de lujo en Barcelona tampoco haya sido víctima de la crisis, pues quienes precisan de una vivienda con carácter, diferente, con comodidades, tecnología y un ambiente único y especial no reparan en gastos y suelen ser personas de negocios y sin problemas a la hora de rascarse de bolsillo. Hay que tener en cuenta que se considera una casa de lujo aquella cuyo valor en venta supera el millón de euros, por lo que no es asequible para cualquier ciudadano de a pie. Aun así, pueden encontrarse apartamentos espectaculares por menos de ese precio y los alquileres pueden rondar los 10.000 euros, dependiendo, claro está, de la vivienda seleccionada.

Además de Barcelona, otros lugares como Madrid, Málaga y Baleares son los que concentran el mayor número de viviendas con precios que superan el millón de euros. En este sentido, un 87% de ellas cuentan en su haber con un mínimo de cuatro habitaciones y por lo general cuentan con una media de entre 200 y 400 metros cuadrados. Una de cada diez casas de lujo, eso sí, cuenta con un tamaño de 900 metros cuadrados. Casi nada. Un dato que sorprende es que hasta un 40% de las viviendas que superan el ‘kilo’ no dispone de piscina, aunque es cierto que el informe no detalla que seguramente sí dispongan de jacuzzi, spa o zona para la relajación más pura rodeados de burbujas. Precisamente la piscina suele ser uno de los reclamos más habituales entre quienes realizan búsquedas de casas de lujo, aunque no es la única condición que se solicita en estos casos.

Lo que se busca en una casa de lujo

Uno de los espacios más reclamados en una casa de lujo es el habilitado para jugar y ver películas. Una sala de cine en toda regla en la que poder disfrutar de la gran pantalla sin salir de casa. Baños grandes, muy grandes, con imponentes bañeras y la calefacción a tope es otro de los requisitos más demandados. El gimnasio, para quienes no pueden asistir personalmente a uno, tampoco debe faltar en una casa de lujo. Tener a tiro de piedra las pesas, las mancuernas, la cinta para correr y el resto de maquinaria es una auténtica pasada que muchos no pueden dejar escapar. Tecnología punta, innovaciones que suministren el mayor confort con el menor movimiento también son claves. Así, si con tocar las teclas de tu smartphone logras cambiar la temperatura de la casa, encender y apagar las luces o controlar el sistema de alarma, mejor que mejor. Toda ayuda recibida nunca es poca y en una casa de lujo, mucho menos.

La ubicación de la casa, que esté situada en una zona en la ningún curioso pueda asomarse o que esté ubicada en una zona con una playa privada justo enfrente, son algunas de las excentricidades que muchos buscan y las casas ofrecen a sus clientes. Grandes vestidores para colocar la ropa y una no menos enorme habitación principal con todo lujo de detalles y comodidades para disfrutar de las noches y las mañanas en un entorno privilegiado son otros de los muchos reclamos que ofrece una buena casa de lujo.