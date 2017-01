España y Francia se conectan a través de la ruta AVE Barcelona – París.

Los motivos se extenderían por el factor económico, donde ambas muestran un alto interés por el desarrollo, por la prosperidad, el trabajo, pero así también por la inversión y el estudio de nuevas tecnologías; por el factor turístico y cultural, que van más allá de las arquitecturas de Gaudí y Eiffel, abarcando espacios como Las Ramplas de Barcelona o el Arco del Triunfo de la capital y principal ciudad de Francia. Motivos suficientes para pensar en que ambas ciudades deberían estar conectadas. Y conectadas de la forma más sencilla y rápida posible, la de los trenes de alta velocidad, AVE, en España.

Las ventajas de los trenes AVE

Viajar en los trenes de alta velocidad pudiera ser considerado más costoso, si sólo se le hace caso al factor económico. No obstante, si se tiene la mente abierta a ver en perspectiva todo lo que ocurre detrás de este nuevo sistema de transporte, y se le compara con otros servicios de transporte de calidad, se pueden sacar múltiples ventajas o beneficios que le harán, sin lugar a dudas, considerar a los trenes AVE por sobre cualquier otra vía de traslado entre Barcelona y París. Así, cuando se conozcan las ventajas generales en torno al servicio, todo costo adicional tendrá un valor tremendo y estará debidamente justificado.

La comodidad y rapidez

Cubrir la ruta entre Barcelona y París, que se extiende por más de 1.000 kilómetros de distancia entre ambas ciudades, significa tomarse hasta 10 horas de camino en coche. Un tiempo que hace inviable la posibilidad de ir y volver el mismo día, si es lo que se pretende. Sin embargo, viajar entre estas dos ciudades con el servicio de rutas AVE, toma en promedio 6 horas. Un ahorro de 4 horas que pueden ser suficientes para realizar todas las tareas y tomarse un boleto de vuelta, si no se hizo una reservación en algún hotel para pasar la noche.

Pero no sólo es la rapidez. También está la comodidad. El confort de los trenes AVE es sólo comparable a las secciones más exclusivas de un vuelo de avión. Es por ello que cada vez más personas hacen esta ruta en trenes de alta velocidad, así, pese a ser 6 horas andando, al llegar se sentirá como si hubiera camino 5 minutos. Es decir, con ganas de hacer todo desde ya, sin cansancio ni agotamiento alguno.

Disfrutar del paisaje, es gratis.

La seguridad

El sistema que incorporan los trenes de alta velocidad que cubren la ruta entre Barcelona y París, y todas las rutas AVE en general, muestra un nivel de seguridad que no se puede encontrar en otro sistema de transporte. Las unidades que transportan las rutas internacionales permiten estar relajados, no preocuparse ni por tráfico, por problemas en las operaciones, ni nada.

Es un viaje totalmente seguro, desde el momento en el que se hace la reservación, hasta el momento en el que se retiran las maletas porque se ha llegado al destino. La seguridad, como todos sabemos, tiene un costo. Pero su valor es estrictamente mayor.

Las rutas entre grandes capitales

Una de las ventajas que nadie podrá eludir es que los trenes AVE permiten conectar las grandes capitales en poco tiempo. Grandes capitales como Valencia, Madrid, Barcelona, París, Marsella o Lisboa. La necesidad de conectar todas estas ciudades, y de que su recorrido se realizará en poco tiempo, no sólo se debía al factor de la economía y las finanzas. El aumento de turistas que utilizan estas rutas hace notar que el servicio ha dado en el clavo para cubrir una demanda que va a seguir creciendo al corto plazo.

¿Dónde y cómo conseguir los mejores boletos de tren de alta velocidad?

Cuando se quieren comprar billetes de tren, sean de alta velocidad o de trenes normales para rutas a nivel nacional, es obligatorio acudir a Trenes.com, la web más desarrollada y que ofrece la mayor disponibilidad y el mejor precio al momento de comprar billetes de tren.

Lo mejor, es que si se quieren comprar billetes AVE para cubrir la ruta entre Barcelona y París también se puede utilizar esa web. Y no sólo comprar billetes AVE, sino poder encontrar los billetes AVE baratos, con descuentos y precios que vienen desde la base de datos original de las operadoras de tren, sin que exista ningún tipo de intermediación que eleve sus precios.

¿Qué busca un español en París, y un francés en Barcelona?

Los motivos para adquirir billetes AVE Barcelona París y completar el recorrido ya dicho, AVE Barcelona París, pueden ser muy diversos, pero la mayoría de los caso se pueden englobar en tres grandes grupos. Y es que la ruta de tren de alta velocidad AVE Barcelona París, aunque lleva cierto tiempo operando y ostentando el título de la ruta AVE internacional más solicitada, sigue sin despuntar en su desarrollo y en el uso masivo por parte de los usuarios, según las estimaciones oficiales.

De hecho, se espera que para las temporadas que comienza en este 2017, el uso de esta ruta de España a Francia comience a ser cada vez más usada, al margen de grandes razones como las que ahora se desglosan.

Atractivos turísticos

Si de algo saben Barcelona y París es que en todas sus calles hay algo que mirar. La arquitectura, las partes más históricas e ilustres de sus geografías no eluden en ningún momento la admiración de todos los que se dan cita en sus callejuelas y plazas a compartir, a vivir, y a tomar fotografías para la posteridad.

Los viajes turísticos entre estas ciudades han crecido, como también lo han hecho los viajes por concepto deportivo, principalmente por el fútbol, ya que ambas ciudades cuentan con clubes de calidad internacional, catalogados entre los mejores del mundo.

Conectar negocios

Las grandes capitales españolas siempre han tenido una buena relación con las grandes capitales del resto de Europa, sobre todo para conectar negocios. Así, proveedores y acreedores entre países se benefician de estas conexiones más rápidas. Entre Barcelona y París no ocurre diferente, y el mayor crecimiento en la cantidad de usuarios de esta ruta AVE será responsabilidad directa de los viajes de negocios. Negocios donde el tiempo y el confort juegan un papel trascendental.

Viajes por cuestiones de trabajo

Trabajar en la Ciudad Condal es muy atractivo para muchos ciudadanos franceses. Además, aprender el idioma catalán le resulta sencillo. Del mismo modo ocurre para los que se encuentran de este lado de las fronteras. Con esto en mente, muchas personas utilizan los trenes de alta velocidad que cubren esta ruta internacional para dirigirse a sus sitios de trabajo.

Aprovechando el ahorro de tiempo, no son pocos los que deciden hacer un viaje a su ciudad de toda la vida una vez por semana, y devolverse justo los días en los que se trabajará. Un método que, de no existir un sistema tan beneficioso como el de la ruta AVE Barcelona – París, no fuera posible de ninguna manera.