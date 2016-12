Cinco destinos en Europa para el 2017 que te sorprenderán

Cracovia: Es una de las ciudades más grandes, importantes y antiguas de Polonia. Situada al este de Europa para muchos de sus habitantes sigue siendo la capital del país, pues en su momento lo fue. Cuenta con más de ocho millones de turistas al año y no es de extrañar. Se la considera una de las ciudades más más bellas del mundo por zonas como el casco histórico, la Plaza Rynek Glówny o el Castillo de Wawel. Hay vuelos directos, a diario, desde las principales ciudades españolas y sus precios son económicos. Si tienes oportunidad no dejes de probar sus sopas (como la zupa grzybowa, que lleva setas) o sus carnes (como el sznycel olbrzym) Hambre, seguro, no vas a pasar.