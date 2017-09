Bolivia, un país para crecer con él

No es de extrañar, por tanto, que cada vez sean más los extranjeros que se sienten atraídos por este país para probar fortuna, mejorar su calidad de vida y volver a tener una posibilidad en el mercado laboral o iniciarse en él. Y no hablamos solo de sus países vecinos, sino que cada vez son más los que deciden cruzar el charco desde Europa en busca de nuevos horizontes.

Cuando aterrizamos en un país nuevo, lo normal es optar por el alquiler de una vivienda y, para acertar con el lugar donde vayamos a arrendar nuestras casas o apartamentos, nada como confiar en Infocasas, el portal inmobiliario número uno de referencia en Bolivia.

Si nos decidimos por los alquileres en Santa Cruz, después de haber estudiado todas las áreas donde nos gustaría asentarnos y sus condominios, nos encontraremos con una buena gastronomía, un agente amable, un clima muy agradable y una alta calidad en los servicios públicos. La oferta inmobiliaria de alquileres en Santa Cruz ha crecido mucho en los últimos años, con lo que encontrar el inmueble apropiado está más que asegurado.

Para aquellos que tienen algunos ahorros, pero no lo suficiente como para adquirir una vivienda o aún no quieren asentarse de forma más definitiva con la compra de un inmueble, existe una particularidad de Bolivia que se conoce como anticrético.

El Anticretico en Bolivia es una modalidad muy rentable de acceso a la vivienda que se da en este país. Consiste en un contrato que se firma ente el propietario del inmueble y el inquilino con el que se llega a un acuerdo muy particular.

El propietario cede la vivienda por una cantidad de dinero elevada, generalmente más elevada de lo que supondría el alquiler de esa vivienda durante un año, y el inquilino hace uso y disfrute de ella durante el periodo que se firme, generalmente un año y, al finalizar el contrato, recibe de vuelta la totalidad del dinero que cedió al propietario, devolviéndole a este el inmueble.

Estas situaciones son muy ventajosas para ambas partes cuando se dan una serie de circunstancias: que el propietario tenga una deuda a la que no pueda hacer frente y así consigue el dinero sin tener que acudir a la banca, con los intereses que le impondrían.

Por otro lado, que el inquilino disponga de una cantidad de dinero que sabe que no va a necesitar durante el periodo de tiempo que se firme, teniendo la certeza de que luego se le va a devolver íntegramente, y por tanto habiendo disfrutado de alojamiento totalmente gratis es algo que pocos nos plantearíamos aceptar, y es que evidentemente es mucho más beneficio este tipo de contrato que si se hubiese dejado esa misma cantidad de dinero en depósito en un banco.

Hacemos notar que para que este tipo de contratos tan particulares salgan bien, hay que hacerlos valer ante notario y cerciorarse de las condiciones en que se encuentra el inmueble: gravámenes o cargas.

Alquilar en la Paz

La Paz es la capital administrativa y de gobierno de Bolivia y fue nombrada recientemente, en 2014, como una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Con esta carta de presentación, ya es posible que quieras mudarte a vivir allí.

Puedes empezar por buscar alquileres en La Paz, Bolivia, entre su amplia oferta de casas y departamentos hasta encontrar aquel que cumpla con tus expectativas y se ajuste a tu presupuesto.

La Paz es una ciudad cosmopolita para vivirla tanto de día como de noche. Su mezcla cultural entre mestizos, indígenas, turistas y extranjeros afincados allí le proporciona una gran riqueza social y una diversidad cultural muy enriquecedora.

Esta ciudad ofrece actividades de ocio y entretenimiento para todos los gustos, y te ofrece cada semana la oportunidad de escuchar a la sinfónica nacional o acudir a una obra de teatro. Aunque su clima es suave, tanto en invierno como en verano, muchos extranjeros temen a su altitud, pero es esta ubicación privilegiada y este clima tan favorable lo que hace que no existan enfermedades como el asma.

Como recomendación general para evitar el mal de altura, es aconsejable no hacer comidas copiosas ni ingerir frutas cítricas en las 48 primeras horas de la llegada a esta ciudad.

La Paz es una ciudad muy acogedora que trata a sus visitantes y a los extranjeros que deciden quedarse como si fueran de su misma familia, muy lejos del trato frío y distante que se recibe en muchos países de Europa. En cuanto cojas un poco de confianza con ellos, verás que puedes hablar de cualquier cosa y te sentirás bien recibido.

Alquilar en Cochabamba

La vida en Cochabamba es pura realidad, todo lo que acontece tiene es carácter impregnado de veracidad, sin grandes lujos, ni monumentos, ni pretensiones, una ciudad para conocer la verdadera idiosincrasia boliviana. El elemento más turístico de la ciudad, para disfrutar de unas vistas impresionantes, es el paseo en teleférico al Cristo de la Concordia, el más grande de toda Sudamérica, por encima del Cristo Redentor de Brasil, con sus 40,44 metros de altura.

Los asequibles alquileres de casas en Cochabamba, en Bolivia, la están convirtiendo en una ciudad universitaria muy demandada por lo más jóvenes.

Esta ciudad destaca sobre todas las demás en su gusto gastronómico, no en vano es considerada la capital gastronómica de Bolivia. Allí se come mucho y muy bien, pero además muy barato. Con este placer y gusto por la cocina, no es de extrañar que cuenten con La Cancha, uno de los mercados más grandes de Sudamérica, toda una explosión de olores, colores, sabores y texturas para deleitar los sentidos.

Bolivia a rasgos generales, puede definirse como un país carente de prisas y estrés, al menos tal y como conocemos la vida en Europa. Ellos dan la justa importancia a trabajo, pero no es su prioridad en la vida y se cumple lo de trabajar para vivir y no a la inversa, vivir para trabajar. Incluso en los días laborales, tienen bastante tiempo para disfrutar con la familia y amigos, cosas que muchos otros países es poco más que un sueño inalcanzable.