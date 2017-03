Actualmente es posible recuperar los gastos hipoteca si el banco te los cargo a tu cuenta. Aquí vienen incluidos tanto gastos de formalización hipoteca como los gastos constitución hipoteca.

Una sentencia buena para el usuario y justa

Una sentencia reciente ha declarado abusiva la cláusula que recogen buena parte de hipotecas, donde se repercutía sobre el cliente el abono de los gastos de otorgamiento de la escritura, actos preparatorios y gastos judiciales.

El banco repercutía en el cliente la totalidad de gastos que se producían al otorgar la escritura de hipoteca, de su inscripción e impuestos, incluso los gastos y costas judiciales. Esta cláusula afortunadamente fue declarada abusiva por el Tribunal Supremo, por lo que a los bancos no les queda otra que devolver el importe de tales gastos de hipoteca.

En cuanto a la formalización de escrituras notariales y su inscripción, las cuales son necesarias para que se constituya la garantía real, tanto el arancel de los notarios como el de los registradores de la propiedad, dan la obligación de pago al solicitante del servicio que sea o a cuyo favor se haya inscrito o se pida una certificación.

Quien tiene el principal interés en la documentación e inscripción de la escritura de préstamos con garantía hipotecaria es el prestamista, pues es el que obtiene el título ejecutivo, constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de la ejecución especial.

Por todo ello, la cláusula discutida no permite una mínima reciprocidad a la hora de distribuir los gastos producidos por la intervención notarial y registral, haciendo recaer su totalidad sobre el hipotecante. Sin embargo, la aplicación de la normativa se podría permitir una distribución equitativa de dichos gastos, pues, aunque el beneficiado por el préstamo es el cliente y este negocio es el principal (no el de la constitución de hipoteca), no hay que perder de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista.

Todo esto hace que se trate de una estipulación que, como es lógico, ha ocasionado al que solicita la hipoteca un desequilibrio importante, que no se hubiera aceptado si la negociación fuera individualizada y que aparece de forma expresa en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica acertadamente como abusivas.

Para que puedas contabilizar los gastos hipoteca, aquí te dejamos una calculadora gastos hipoteca, que es un simulador bastante útil para saber los gastos de hipoteca que debe devolverte la entidad bancaria en cuestión.

Defiende tus derechos

En este punto, es importante la documentación necesaria para la reclamación de gastos hipoteca, donde además añadimos un modelo queja gastos hipoteca. El modelo reclamación gastos hipoteca es de gran utilidad. En cuanto a la documentación que necesitamos para reclamar son los siguientes requisitos:

Debes contar con la escritura de la hipoteca con sus ampliaciones o novaciones posteriores. Además, tienes que recopilar el recibo de pago de la hipoteca (siempre que siga vigente), a esto le añades las facturas de la gestoría tramitadora, factura del notario y factura del registro.

A todos estos documentos, le debes añadir la carta de pago del impuesto de actos jurídicos documentados, el certificado de empadronamiento (solo cuando sea vivienda habitual) y la escritura de cancelación de hipoteca si estuviera cancelada y se tuviera este documento.

Como has podido ver, estás ante una oportunidad de recuperar un dinero que te pertenece. Los abogados aquí tienen mucho que decir a la hora de recuperar tus gastos hipoteca. ADS Abogados se encargan de hacerlo por ti.

Solo tienes que recuperar los documentos de tu hipoteca, algo que es fácil y rápido de hacer. El éxito está asegurado por lo que no te vas a meter en una lucha judicial interminable. Existe sentencia del tribunal supremo y de las audiencias provinciales

Realmente hablamos de JUSTICIA con mayúsculas. En unos años en los que hemos tenido que ver la gran cantidad de tropelías que se cometían, es un auténtico gustazo ver que por fin las leyes han apoyado al más débil en todo este tema que no es otro que el cliente que se hipoteca y al cual le clavaban todo y no podía rechistar en nada.

Esperemos que todos estos años horribles que se han producido por los abusos de las entidades bancarias no se vuelvan a repetir y al menos hayamos aprendido una lección interesante para el futuro.