Vuelve Gran Hermano y vuelve el 'edredoning'

Este martes regresa a la pantalla de Telecinco una nueva edición de Gran Hermano, que este año acompaña su nombre con la palabra 'Revolution', por aquello de que promete "revolucionar" todo el reality, y la audiencia espera a Jorge Javier Vázquez, que ocupa de nuevo el casi sempiterno lugar de Mercedes Milá, para que vaya presentando a los nuevos concursantes, por mucho que en las redes sociales ya lleve desde el domingo por la noche leyéndose la frase "¿Y si ya hubiera empezado?", lo que ha enloquecido a sus legiones de seguidores (se habla de que esos participantes ya habrían entrado o que colaboradores de Sálvame estarían en la casa de Guadalix).

Hasta que se produzca ese momento, y se desvelen las novedades de este año (sólo se sabe, en palabras del presentador, que "es la casa más bonita de todas las ediciones"), desde aquí vamos a intentar recordar, para ir abriendo boca, las mejores imágenes de algo que también vuelve con el reality, que no es otra cosa que el 'edredoning', el término acuñado en el mismo desde que Patricia Ledesma y Kiko Hernández hicieran el primero en 2002.

Llamativo fue sin duda el que protagonizó el argentino Matías, uno de los 'sex symbol' que pasaron por el espacio para Mercedes Milá, no con una compañera, ni con dos, ni contres, sino con ¡cuatro!, quizás por aquello de que era la cuarta edición. Su relación con Judith fue la más 'hot' de todas, sobre todo cuando en el jacuzzi, donde él se movía como pez en el agua, le decía "conmigo vas a temblar".

También estará en la retina de muchos seguidores del programa la masturbación en el sofá entre Laura y Dani 'el sucio', en Gran Hermano 8, mientras charlaban amigablemente con sus compañeros (entre ellos, el célebre 'Pulpillo'). Lo que sin duda más impactó fueron las caras de ella, mientras él le decía "madre mía, qué hambre tengo" (a partir del minuto cuatro del vídeo).

Novedad también fue el género 'hardcore' que pusieron de moda en la undécima entrega Arturo e Indhira, a los que lo mismo les daba hacerlo en un ataúd que bajo las sábanas o en la ducha, por mucho que ella le dijera que ahí no se metía porque tenía frío ("yo te lo voy a quitar", le dijo él). Como se podía esperar, la relación terminó como el rosario de la aurora. Ant



GH11 - Indhira y Arturo por Supervivientes-09

Polémica fue cuando menos la relación de Julio 'El Feroz' y Flor en la duodécima edición, a quienes la dirección del programa decidió expulsar de el programa por fingir un romances con vistas a forrarse por los bolos y apariciones televisivas una vez fueran expulsados. el boxeador llegó a su nuevo hogar tras la expulsión de Óscar y desplegó su arte amatorio y su retórica con la argentina, que cayó en sus redes en poco en menos de tres horas. Cuando él llegó, ella afirmó que "se ha ido un tiburón sin dientes y ha llegado una piraña", y, fingiendo o no, calentaron mucho el jacuzzi.





En esa entrega, Chari y Rubén entraron como novios y quizás por eso no les importó darlo todo tanto en el jacuzzi como en la cama. Su relación se iría resquebrajando y en Gran Hermano: El reencuentro, se llevaron tan mal que acabaron siendo expulsados.Primero fue ella quien se quitó la parte de arriba del bikini, luego fue él quien hizo lo propio con su bañador y, finalmente, ambos se olvidaron de las cámaras y se dejaron llevar por la pasión.

También en esa misma edición no pasó desapercibida una frase que dio mucho juego, "quítate que me corro", que susurró Marta López a Joaquín, al que llamaban el madurito de la casa y que terminaría diciendo cosas como “Marta no ha sentido nada más por mí, confesó que se quería follar a Yago desde el principio” o “Marta se define a sí misma como golfilla y yo afirme que para una relación formal no me gustan tan golfillas como ella”.

En la 15ª edición Omar y Paula, que a la postre sería la ganadora, no sólo practicaron el 'edredoning' sino también pusieron de moda el 'duching', compartiendo una ducha en la casa de Guadalix de la Sierra, aprovechando el anonimato de la mampara, que hacía más íntimo su encuentro. "Si me haces esas cosas, no voy a poder salir así...", le dijo el joven madrileño a la catalana-hawaiana. La pareja confesó después ante Fran y Luis que su arrebato de pasión bajo las sábanas que fue trasladado a la ducha: “Ha sido un, dos tres…”, narró Omar. Una rapidez justificada por Paula: "Es normal, le he dejado todas las noches caliente". Omar, incluso decidió dedicar el ‘duching’ a todos los espectadores de Gran Hermano: “¡Va por España!”.

Otros que pasaron del 'edredoning' al 'jacuzing' fueron Kristian y Sonia, a los que el programa unía nada más comenzar. Pese a los esfuerzos de la canaria por mantener el celibato dentro de la casa, un relajante baño en el jacuzzi propiciaba el acercamiento de la pareja, tanto es así que Desi pedía al super que bajaran las luces, sin suerte para los protagonistas de la escena.

'Jacuzzeros' fuerono también en la décimo cuarta edición Carlos y Saray. Él era el gemelo Montoya que menos había llamado la atención hasta la fecha, puesto que su hermano Gonzalo, entre tanta bronca con Argi y tanto tira y afloja con Susana, se había llevado todo el protagonismo, y ella entró al reality junto con su ex novio, pero en el agua se olvidó de todo.



Por último, y para demostrar lo mal que se sufre practicando el 'edredoning', Laura y Marcelo, que lo hicieron en la fiesta de Año Nuevo en 2011, después de una disputa que dio paso a la reconciliación y los besos y su noche más romántica... y "erótica". No sabemos cómo se le da a Marcelo meter otras cosas, pero lo que es la pata, él sólo se basta y se sobra para. Eso sí, poco después de desconectar con el plató, terminada la gala, al 'malaguita' no se le ocurrió otra cosa que poner en sus propios labios y delante de su chica una de las mejores perlas del eliminado Yago: "Cuando salgamos, aquí todos vamos a follar con todos, seguro". Y se acabó el amor.