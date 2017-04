'Velvet' cambia la Gran Vía por el Paseo de Gracia

Como dijo hoy en Barcelona Domingo Corral, director de Ficción de Movistar +, ""hay historias que no terminan, evolucionan, es el caso de Velvet". Después de aquel ya mítico capítulo en directo con que cerró su andadura en Antena 3, visto por 4,5 millones de espectadores, nada hacía presagiar que pudiera tener continuidad, pero en el próximo otoño diez nuevos capítulos verán la luz bajo el nombre de 'Velvet Collection'.

Ese regreso, según Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva de Bambú Producciones, será algo histórico ya que "el paso de una serie del abierto al pago no había ocurrido nunca, la industria está cambiando y esta fórmula forma parte de la transformación de la TV'.

La productora precisó que Antena 3 desechó el proyecto porque "sentían que la historia de amor terminaba y les daba miedo no poder repetir esas audiencias, pero nosotros pensamos que por qué no arriesgar con algo así, cuando había otros interesados en ella". Eso sí, celebró el acuerdo alcanzado​ con Atresmedia y no descartó que Antena 3 fuera "una segunda ventana, porque sienten la serie como algo suyo".

Lo que es seguro es que en principio serán diez capítulos, de unos 50 minutos cada uno (unos 20 menos que en su anterior vida), y que habrá un salto de cinco años en el tiempo llegando a principios de los 70, tiempo en que, como recordó la productora, "aparecerán la minifalda, la bota alta, el bikini, porque hay una renovación de imagen y también un cambio importante de negocio, el paso de la pequeña boutique a la gran franquicia internacional".

Reparto y tramas

Esos cambios traerán a su vez el traslado de las galerías de la Gran Vía madrileña al Paseo de Gracia de Barcelona, a donde en los primeros capítulos se trasladará también Ana Rivas, porque "Paula Echevarría considera el proyecto suyo. La actriz estará solo en los primeros capítulos, pero no así Miguel Ángel Silvestre, porque, como precisó la productora, "es más prescindible, pero si quiere volver lo hará".

En este contexto, Ana Rivera (Paula Echevarría) decide fundar al mismo tiempo que inaugura el nuevo centro de trabajo en Barcelona, una escuela de moda dirigida por Raúl de la Riva, en la que se formará a todos los empleados que deseen trabajar en Velvet o en cualquiera de sus franquicias.

Imanol Arias, Adriana Ozores y Mónica Cruz se incorporan como grandes novedades al reparto en el que siguen nombres ya conocidos en la serie como Marta Hazas, Aitana Sánchez Gijón, Javier Rey, Adrián Lastra, Asier Etxeandía o Llorenç González, además de la colaboración especial de Paula Echevarría y nuevas caras como Marta Torné y Andrea Duro, que amplían el universo femenino de la serie.

Imanol Arias interpreta al Sr. Godó, al que el actor define como "un banquero catalán que financiará la nueva aventura empresarial de Velvet, un hombre manipulador al que le gusta observar el mundo desde fuera, encantador en su apariencia pero con una gran herida dentro. Es un traidor".

Adriana Ozores es Macarena Rey, la esposa de Godó. Su personaje oculta un gran secreto de la temporada, aunque la actriz señaló que "lo primero que pregunté es si iba a hacer de mala, pero me comentaron que ya había hecho bastantes veces de mala y Macarena no va en esta línea'. La serie comenzará a rodarse en mayo y la previsión es estar rodando cuatro meses.