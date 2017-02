"Vamos a emitir Proyecto Bullying... por cojones"

Como suele ser habitual, el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, quiso hacerse oír en la nueva rueda de presentación de Proyecto Bullying, el programa que no pudieron estrenar en su día por solicitud expresa de la Fiscalía de Menores, y advirtió a los periodistas que "puede ser que al final de esta rueda de prensa acabe detenido".

Y es que esta vez, recogiendo las recomendaciones de ese organismo, Cuatro ha anunciado que estrenará el programa el próximo martes 21 de febrero, en prime time, casi siete meses después de su paralización el pasado mes de julio. Vasile indicó que "tenemos que contarlo aunque no podamos contar todo". Eso sí, todos estos cambios han hecho que "sólo" se vayan a emitir cuatro programas, porque, como dijo él, "somos valientes hasta ser inconscientes. No vamos a dar un paso atrás, lo vamos a emitir por coj... para que la gente vea lo que las instituciones no quieren que se vea. Principalmente los colegios".

Según él, "no solo queremos llegar al mundo de los adultos, queremos primero llegar al de los niños", y desveló que "siempre hemos tenido el apoyo de la Policía, sanidad y Guardia Civil, y nunca nos ha pasado volver a escuchar que ellos no han visto nada".

El consejero delegado incluso puntualizó que los problemas no comenzaron en julio, con la prohibición de la Fiscalía, "con el primer caso que grabamos ya empezó el calvario de denuncias porque según ellos el delito lo estábamos haciendo nosotros", y subrayó que ahora "se ha aplicado rigurosamente la ley, que en materia de menores las tenemos muy conocidas. Aún así nos han bloqueado todo lo que estábamos haciendo. Pero nosotros no hemos hecho ningún delito, no hemos provocado la violencia".

En la misma línea, Jesús Vázquez aseguró que "no había querido ver las imágenes de la segunda edición porque creo que antes estaba impecable. Ahora estoy con frustración, es como si le hubieran tirado ácido al programa y lo hubieran desfigurado". Pese a todo indicó que "agradezco los coj... a Paolo, porque el mensaje sigue intacto. Estamos dando los primeros pasos para que en el futuro haya una ley contra el acoso escolar".

El director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, definió el nuevo Proyecto Bullying como "un programa completamente reformado siguiendo los dictados de la Fiscalía. No hay identidad, ni referencias geográficas", y destacó que había habido "una gran contradicción" en este caso, porque "en los informativos dan datos de menores y nosotros hemos tenido que reformular el programa".

Preguntado por si la Fiscalía ha visto el nuevo programa, Paolo Vasile precisó que "no, porque al final esto es casi un programa radiofónico. Puede que el martes a las 19:00h venga alguien y nos detenga. Nosotros hemos cambiado todo en función del argumentario que generaba el bloqueo del programa".

Su frustración es tal que añadió que "llevo 34 años haciendo televisión y nunca había visto una cosa así", que precisó que "pensamos que era justo cumplir con lo que nos pedían, pero mandarle al fiscal algo corregido lo hubiera visto como una provocación".