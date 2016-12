Ussía tilda al padre Ángel como "el Belén Esteban de la Iglesia"

Ni en épocas en las que todo el mundo se esfuerza por ser mejor de lo que es parece que algunas plumas relevantes de nuestro periodismo bajan el nivel de sus críticas. Ese es el caso de Alfonso Ussía, que incluso se ha atrevido a atacar a una persona tan querida y respetada como el Padre Ángel.

En su columna de opinión de La Razón, Ussía primero empieza alabándole, "nadie puede regatearle méritos al padre Ángel. Es un hombre bueno, que no es lo mismo que un buen hombre", pero pronto le quita méritos, "he tenido la suerte de conocer a muchos sacerdotes tan dedicados a la justicia social, los derechos humanos y el alivio de los afligidos como el padre Ángel. Sacerdotes y personas que, sin necesidad de figurar en los carteles, han hecho por los perjudicados, los perseguidos, los despreciados y los humillados lo mismo, o más, que el padre Ángel".

En su continuo intento de dar una de cal y otra de arena, casi se define como fan suyo, "mi admiración y afecto hacia la obra del padre Ángel no admite discusión alguna en mi conciencia", y reconoce su buen corazón, "me consta que después de leer este texto, y en una situación de indefensión absoluta, el padre Ángel me acogería con los brazos abiertos en sus recintos de caridad".

A partir de ahí es donde empieza a atizarle, "sucede que al padre Ángel le gusta la publicidad y la popularidad más que a Baltasar", sobre todo porque recuerda que "ha declarado el padre Ángel que Pablo Iglesias es estupendo y que Podemos ha sido fundamental para la recuperación de la decencia política en España".

Esa dedicatoria al líder de Podemos es lo que no soporta el escritor, "este padre Ángel, que aparece como un siervo de Dios siempre sonriente y abrazafarolas, le sucede lo mismo que a Belén Esteban", que termina por calificarle como "un sonriente, educado y bondadoso farsante, el Belén Esteban de la Iglesia".