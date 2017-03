TVE vuelve a convertir en 'familiares' la noche de los sábados

Con famosos y niños, sobre todo muchos niños, TVE quiere convertir el 'prime time' de los sábados en "una noche muy familiar". Así lo anunció Toñi Moreno, directora de Entretenimiento de la cadena, durante la presentación de las dos ofertas que va a estrenar para ello la casa, Jugando con las estrellas y El árbol de los deseos.

Con el primero de estos formatos, que ya ha triunfado en Gran Bretaña, espera que sea "una noche mágica" porque "vamos a descubrir la candidez de los niños". Según ella, lo mejor sin embargo es el haber confiado las labores de presentación del mismo a Jaime Cantizano, "porque empatiza con todo el mundo".

Para el aludido, la nueva oferta de TVE es "un espectáculo, concurso, competición y oportunidad para reírse desde el primero al último segundo". El presentador confesó que "estoy en una etapa de mi vida en la que me apetece divertirme, y con este espacio lo he conseguido, porque los niños dicen siempre la verdad y muchos de los padres terminan diciendo 'Dios mío, por qué he venido'".

Amparo Castellano, directora de Entretenimiento de DLO Producciones, la productora de José Manuel Lorenzo ('Alatriste' o 'Familia'), cree que el suyo es "un formato familiar de verdad" t destaca del mismo que "con él se puede estar en familia, para ver la empatía que hay entre ellos y cuánto se conocen". Para una de las primeras en aceptar el reto, Cayetana Guillén Cuervo, se trata de "un planazo, porque siempre buscamos planes para compartir con ellos y este te aasegura risas, con un humor muy blanco y positivo que va a dar mucho que hablar".

Jugando con las estrellas

Jugando con las estrellas, del que Cantizano quiso resaltar que "no es ñoño, porque se habla con naturalidad y hay mucha verdad", es una competición entre tres famosos, acompañados de sus respectivos hijos, al menos de uno de ellos, en el que las confesiones de los más pequeños provocarán que sus progenitores terminen colorados de vergüenza. Su objetivo es mostrar la cara más humana y cotidiana de estos rostros populares que lo mismo son del mundo de la televisión que de la tauromaquia, la música o hasta el deporte. En estos primeros ocho programas con los únicos que no se ha contado es con políticos,"aunque todo podría cambiar en futuras entregas".

Para este sábado se contará con la presencia de Pablo Carbonell, Cayetana Guillén Cuervo y el futbolista Joaquín Sánchez, aunque para el resto de entregas se cuenta, entre otros, con los futbolistas Roberto Carlos y José Antonio Reyes, Samantha Vallejo-Nágera, Esther Arroyo, Melani Olivares, El Sevilla, ElMonaguillo o Lolita

En una primera fase los padres habrá diferentes juegos, como adivinar qué han contestado sus hijos a preguntas indiscretas como de qué parte de su cuerpo está orgulloso tu padre?, ¿cuánto dinero crees que tiene tu madre? o ¿qué debería dejar de hacer tu abuelo?, enfrentarse los niños a una situación insólita en la que los padres deberán adivinar qué harán, o describir los pequeños a un personaje familiar o un concepto relacionado con su padre, que deberán adivinar de qué están hablando.

En la segunda fase padres e hijos jugarán juntos en dos pruebas. En una se formularán preguntas sobre el pasado del famoso para saber cuánto sabe el hijo sobre su padre, y en la segunda al niño se le mostrará un objeto ya en desuso, como una cinta VHS o un orinal y el niño tendrá que describir el objeto y su padre averiguarlo con los ojos vendados. La pareja que más puntos obtenga será la ganadora y se llevará los 6.000 euros que deberá donar a una ONG y que podrían llegar hasta 11.000, con el último juego de emparejar contrarreloj fotos familiares. Las otras dos parejas también podrán dar 1.000 euros a otras ONG de su elección.

El árbol de los deseos

Por lo que respecta a la segunda oferta de la noche (llegará sobre las 23:15 horas), Toñi Prieto destacó que "como servicio público es el formato ideal, porque es intentar cumplir deseos de niños para sus mayores". Con la premisa de que 'imaginar es el primer paso para que los sueños se cumplan', en El árbol de los deseos se trata precisamente de eso, que niños de ocho a once años de edad intentarán que se cumplan deseos que van desde organizar una boda sorpresa a sus padres a que su primo se reencuentre con su padre que vive en Brasil o una mano biónica para una compañera de clase.

El encargado de hacer realidad esas peticiones será Edu Soto, que se enfrentará a la misión más importante de su carrera, cambiar la vida de muchas personas de la mano de esos niños. Según él, el programa “hace sacarte la lágrima y reírte a la vez por su emotividad, entretenimiento y humor”, y destacó durante su presentación que "hasta ahora siempre me he visto dando una imagen no madura y seria de mí y creo que esta ha sido una oportunidad muy bonita de las que me acordaré toda mi carrera”.

Para el popular actor, humorista y cantante, “la tele está huérfana de contenidos blancos y bonitos”, y adelantó que "con este programa nos hemos enterado de muchas cosas que ocurren en las familias y muchos mensajes subliminales". Él visitará en estas ocho entregas aulas de Primaria de otros tantos colegios de la geografía española y en cada patio crecerá un inmenso y mágico árbol, donde los niños de Primaria colgarán deseos para sus amigos, familiares, compañeros con la única condición de que no pueden ser para ellos sino para alguien a quien quieran hacer feliz. ‘El Árbol’ seleccionará los más especiales para hacerlos realidad y, en su cima, Soto hablará con los niños para conocer las emocionantes, conmovedoras y entrañables historias que hay detrás de cada petición.

Soto contará con la colaboración de rostros muy conocidos, como India Martínez, Sweet California, Pitingo, Samantha Vallejo-Nágera, Hombres G, Rafa Sánchez de ‘La Unión’, María Parrado o el equipo del Sporting de Gijón, que han querido hacer realidad el sueño de algunas personas. La directora de Producción de Shine Iberia, Ana Rivas, precisó que la diferencia entre este formato y otro con niños de protagonistas es que "los que pidan deseos sean ellos y que esté grabado completamente en exteriores, más el toque personal de Edu".