TVE recupera las comedias familiares y al tabernero Antonio Resines

En tiempos en los que la ficción española había optado por dar una vuelta de tuerca a sus producciones, TVE vuelve a apostar por el tradicional formato de la 'comedia familiar', con muchos niños de por medio, con ‘iFamily’, la serie con la que regresa al papel de tabernero Antonio Resines, aunque éste no sea su principal protagonista.

Ese protagonismo, dos hermanos enfrentados, Kike y Luis, recaerá en Raúl Fernández (Fermín, en 'El internado') y Antonio Garrido ('El Caso: Crónica de sucesos'), a los que Curro (el citado Resines) les inculcó una forma de entender la vida no muy legal. El primero se enriqueció con ello y el segundo es perseguido por hacer practicamente lo mismo.

Para el director de Cine y Ficción de TVE, Fernando López Puig, '¡Family' es “una serie que aborda las relaciones familiares con tramas en tono de comedia que hacía tiempo no abordábamos y un fondo emocional”. Según él, el objetivo es "plasmar el mundo familiar desde el punto de vista moderno y reflejar dentro de las tramas el uso de medios técnicos, redes sociales o blogueros”.

Por su parte, el director de producción, Miguel Ángel Larraya, destacó sobre todo el buen ambiente de rodaje, que cree imprescindible para contagiar al espectador esas mismas sensaciones: “Lo hemos pasado muy bien. Lo importante era que nos divirtiéramos, porque eso era lo que se iba a transmitir”.

Serie familiar

'¡Family' es también la historia de los cuatro hijos de Luis, Laura, Carlos, Miguel y Ana, que ven cómo su padre, después de un accidente, tiene que fingir que está en coma para tratar de no ser detenido, y de cómo, a fuerza de fingir lo que no son, aprenderán lo que significa ser una familia. Junto a ellos estarán Lola (Bárbara Goenaga), una estricta asistente social que tendrá que dar fe de que Kike es lo suficientemente responsable para cuidar a sus sobrinos, e Inés (Karmen Garay), la mejor amiga de aquel y la hija rebelde de Curro, que, además de propietario de un bar, es también propietario de algunos negocios no muy legales y el máximo responsable de una timba profesional que se celebra cada viernes en su establecimiento.

La serie ha sido coproducida con Programas y TV (Juan Alexander), la productora, con otro nombre, que dio pie a ficciones como 'Ana y los siete', aunque, según Fernando López Puig, existe una gran diferencia entre una y otra ficción, "la de ahora es más moderna, la hemos actualizado".

Dirigida por Rafa Montesinos y escrita por José Luis Acosta, de momento se han rodado ocho capítulos, de 70 minutos cada uno, aunque, como precisó Miguel Ángel Larraya, "se nos han quedado cortos, porque cuando las cosas son buenas se te hacen cortas, pero somos los primeros que queremos hacer más.

En el reparto también figura Fernando Cayo, que ejerce de abogado de Antonio Garrido, que destacó que "ahora mismo no hay una serie familiar y ésta está muy bien", y puntualizó que "además, no es ñoña, muestra el día a día de una familia sin complejos”. Por su parte, Antonio Garrido adelantó de su personaje que “Luis es de los que piensan que para educar a sus hijos lo que hace falta es darles lo mejor y todo lo que ellos quieran”, y Raúl Fernández dijo del suyo que “es una persona que tiene una ausencia total de instinto paternal, pero le interesa quedarse con sus sobrinos para ganarse la vida”.

Aunque la cadena pública no quiso adelantar el día en que comenzará a emitirse, todo apunta a que será en la noche de los miércoles, exactamente el próximo día 15 de marzo, cuando haya finalizado ya 'El final del camino', a la que le quedan sólo dos capítulos.