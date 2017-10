La TV3 catalana resucita a Franco

Hasta cuándo va a durar nadie lo sabe, pero de momento la cadena autonómica catalana sigue aprovechando toda la que hay formada allí para rellenar la mayoría de sus programas. Por supuesto, uno de los de humor más señalados que tiene, Polònia, no ha querido dejar pasar la oportunidad para casi convertirse en monográfico sobre el tema.

En una de esas parodias el espacio de la TV3 ha incluso 'resucitado' a Franco, convirtiéndole en protagonista de una parodia para criticar la violencia de la Policía Nacional en el 1-O. Y lo ha hecho emulando a Peret, con su recordada canción de 'El muerto vivo'.

Guitarra en mano y con dos agentes de la Policía Nacional a sus lados, el dictador encarnado por Manel Lucas asegura que "y no estaba muerto, que no, y no estaba muerto, que no, estaba dando caña", la misma que se encargan de recordar sus dos compañeros presentes en el plató. En la letra también se le sitúa a Francisco Franco "salvando España" o "estaba el domingo en Barna".

La letra va más allá: "Y vino la policía, muy puesta de cortesía, para buscar unas urnas,que estaban muy escondidas. Y por ver que se sentía, entraron en las escuelas, robaron algunos votos y hostiaron a las abuelas".

En esta parodia incluso se critica al Rey Felipe VI y a la Fiscalía, "salen diciendo que viva la Policía", y hasta se acuerdan de un político del Partido Popular, "y mi amigo Rafa Hernando, que les ha llamado nazis".