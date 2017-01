Los tuiteros "niñatos" se mofan de Pérez-Reverte con sus memes

Una vez más, y van... Arturo Pérez-Reverte se ha convertido en protagonista absoluto este fin de semana de las redes sociales. El motivo han vuelto a ser unas declaraciones suyas en las que llamaba "niñatos" a buena parte de los tuiteros y en las que afirmaba que "son importantes las redes pero no filtran. Tanta importancia tiene lo que diga un historiador serio que un niñato sin conocimiento. Si el receptor no está educado y no tiene criterio para discernir qué es importante, se pierde en esa maraña. Ese es el peligro, no permiten distinguir el oro de la basura. Y mucha gente en internet se guía no por la fuente sólida sino el tuit efectista o el titular facilón. Es gravísimo",

En esa entrevista concedida al suplemento de El Mundo 'Papel', el escritor también hablaba sin tapujos sobre el futuro que le depara a Occidente ante los “lobos” islamistas que “van a ganar” porque, según él, “ellos tienen cojones”. Sus testimonios iban ilustrados por un posado en el que se le veía a él apoyado sobre un muro blanco y posicionado a la derecha del mismo, al tiempo que giraba su mirada y cabeza hacia el lado opuesto acompañando la dirección de su mirada con su brazo derecho extendido, que ha dado también mucho juego.

El miembro de la Real Academia Española desde el año 2003 se viene caracterizando últimamente por sus controvertidas declaraciones, como cuando se mofó de aquel periodista español que fue retenido en Berlín mientras trabajaba al que recomendó en un tuit “un psicólogo para superarlo” o cuando se enzarzó vía columnas de opinión con su compañero de academia Francisco Rico por el uso de un lenguaje no sexista que el propio Reverte utilizó al calificar a quienes lo exigen de ‘tontos del ciruelo’ y ‘tontas de la pepitilla’.

Esa pared vacía ha dejado al libre albedrío de los usuarios de la red del pajarito la elección de las citas, acompañantes o situaciones inverosímiles de lo más divertidas, aprovechando algunas de sus declaraciones públicas en las que ha ensalzado las tradiciones españolas incluida la tauromaquia y frases como "para mí la gente de la guerra tiene nombres y apellidos. La nuestra me la contaron quienes la habían vivido. No necesito acudir a los libros y a las películas, tengo mi propio criterio y sé que junto a idealistas y gente noble y digna había muchísimo sinvergüenza”, como comentaba Reverte en su charla con la periodista Marta Caballero a colación del tema de la Guerra civil española y la mención de la novela de Javier Cercas 'Soldados de Salamina'.

