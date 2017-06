La tragedia se cierne sobre la familia Alcántara en 'Cuéntame...'

En 'Cuéntame cómo pasó', no salen de una muerte cuando están metidos en otra. Cuando no es un fallecimiento en la vida real es en uno de los personajes de la serie más longeva de la televisión. Imanol Arias, el patriarca, ha dejado caer que en la próxima temporada otro de los grandes protagonistas de la ficción podría pasar a mejor vida.

Más que 'uno de los grandes' se podría decir que el más grande de todos, habida cuenta de que se trataría de él mismo, o mejor dicho de Antonio Alcántara, que podría decir adiós de la misma manera que lo ha hecho en la anterior entrega Juan Echanove, que daba vida a su hermano Miguel.

El actor visitó el programa Likes, de Movistar+, para promocionar la película 'Despido procedente', y más que eso lo que hizo fue intranquilizar a todos sus fans en la serie al dejar caer que ya tiene en su cabeza una "fecha de salida".

Todo venía a cuento de la salida precisamente de Juan Echanove de la ficción del Grupo Ganga. Al ser cuestionado sobre la misma indicó primero que "le voy a echar de menos, pero por otro lado, también es un alivio porque le va a ir muy bien fuera. No debe ser fácil desprenderse de eso. Creo que lo que decía Juan tenía toda la razón y no tengo más que decir", y a continuación añadió que "yo ya tengo una fecha en mi cabeza para salir de Cuéntame y ya me está costando desde ahora".

Ante la sorpresa de la presentadora, que le preguntó de nuevo "¿pase lo que pase? ¿Será cuándo termine la serie?", él la interrumpió para precisar que "yo ya me estoy engañando a mí mismo y que no me estoy tratando bien en ese aspecto".

Ante esa tesitura, Raquel Sánchez Silva indicó que "ahora la preocupación no va a ser cuando acaba Cuéntame sino cuando te vas tú", a lo que él actor puntualizó que "por fin, por fin he reorientado el asunto a mí, que es lo que me importa.

A pesar de esa insinuación, Imanol Arias no quiso acabar con el tema sin aclarar que él está encantado con la serie, que para él casi no debería acabar nunca, "ojalá que los herederos de los Alcántara lleguen a Marte".