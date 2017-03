"Todos los del entorno de Feliciano López son unos sinvergüenzas"

Éramos pocos... Eso deben pensar todos los involucrados en el 'affaire' entre Alba Carrillo y Feliciano López cuando hayan visto a la madre de ella empezar una cruzada contra el tenista y hasta con sus más allegados. Lucía parece creer que ha llegado el momento de salir a defender a su hija, tras el aluvión de críticas que recibió por sus últimas declaraciones en un plató.

La progenitora de la modelo primero ha precisado que "he intentado no meterme en la relación pero es difícil; si alguna vez he ayudado a alguien, es a Feli", para a continuación pasar a repartir, "el entorno de Feli son unos sinvergüenzas, todos y cada uno de ellos. Si conocierais a mi hija os sorprendierais, yo no puedo ser tan buena como ella".

Eso sí, niega haber insultado jamás al que fuera su yerno, "lo único que le dije a Feliciano es que era un pobre hombre", pero ha llegado hasta a contar un capítulo íntimo de la vida de la pareja, "me llamó una mañana muy nerviosa diciéndome que Feliciano estaba desquiciado, que le había dicho que hiciera las maletas y que se fuera porque su casa no era el Hostal Lolita. Así que cogí y me fui a su casa para ver a Feli y que me explicara las cosas. Cualquier madre hubiera hecho lo mismo".

Dentro de poco, Lucía tendrá que pasar a atacar también a Olvido Hormigos, que parece no haber perdonado a Alba Carrillo el enfrentamiento que tuvo con ella cuando visitó el programa Hable con ellas, cuando le dijo que "no era ejemplo para las mujeres" porque contaba sus intimidades.

Ahora, la exconcejala asegura que "Alba está hablando por despecho y algún día se va a arrepentir porque está haciendo mucho el ridículo. Ella ahora quiere estar a toda costa en televisión y no sabe qué hacer". En declaraciones a Cazamariposas confiesa que nunca se creyó la historia de la modelo y subraya que "a ella igual no le da vergüenza, pero a los demás nos da vergüenza ajena verla. Era teatro desde que empezó, primero dijo muchas barbaridades que nadie se creía y luego se dio cuenta y empezó el teatro de llorar, de pobrecilla y de ver si se apiadaban de ella".