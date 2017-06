Un tertuliano de El Chiringuito tiene dos días para entrar en prisión

Su frase más popular, "y si no, desmiéntemelo", no parece haber colado con la Audiencia de Barcelona, que ha ordenado cárcel provisional para él. En concreto, François Gallardo tiene exactamente dos días desde hoy para no desmentir al tribunal y entrar en prisión de forma voluntaria.

Al extertuliano de El Chiringuito de Jugones, al que se relacionó incluso esta temporada para entrar en alguno de los realitys más famosos de Telecinco, se le acusa de estafa y tiene ese tiempo para presentarse en la cárcel una vez que la Audiencia haya rechazado su recurso.

François lo presentó contra la decisión de hace un mes de ordenar su ingreso en prisión provisional y sin fianza para garantizar que esta vez acudirá a un juicio por presunta estafa. Si Gallardo no se presenta voluntariamente en un centro penitenciario, ordenará su detención inmediata, por mucho que él siga indicando que todo se debe a que "quieren dañar mi imagen porque voy a volver a la TV".

Tal y como ha publicado El Mundo, la Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa de 6.000 euros para François Gallardo por haberse quedado presuntamente con 12.000 euros de un compañero de tertulias radiofónicas catalanas, con la que al parecer tenía una relación de confianza que permitió que el polémico tertuliano recibiera tres entregas de 21.000 euros a cambio de la promesa de devolver una cantidad mucho mayor en seis meses.

El Ministerio público sospecha que Gallardo pidió dinero a esta persona para invertirlo en un supuesto fondo de inversión relacionado con el mundo del fútbol, y por ese motivo el abogado de la víctima pide seis años de cárcel para el ex tertuliano del programa que presenta Josep Pedrerol en Mega. Una vez que el tribunal constate que Gallardo está en prisión, fijará una nueva fecha del juicio.